Кто сейчас скажет, что я задаю дурацкие вопросы, потому что все знают, что едят космонавты из тюбиков, - тот сам такой. Роскосмос давно отказался от такой еды и на станцию теперь доставляют сублимированные, то есть, проще говоря, высушенные продукты в вакуумной упаковке, это раз, а во-вторых, консервы - да. По данным Музея космонавтики, стоимость дневного рациона в космосе составляет около 80 тысяч рублей. Там нет черной икры или кальмаров, просто сюда включена стоимость доставки. Наоборот - еда очень простая и калорийная: каши, бобовые, творог, мясо. Каждый космонавт говорит, что любит, и ему составляют рацион на каждый день.



Мало кто знает, но в космос более двадцати лет возят и мед, причем именно башкирский, так как в нем много витаминов и микроэлементов. Так, осенью прошлого года на международной выставке-форуме «Россия» заводу-производителю космического питания передали очередную партию 40 килограммов меда.



«Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне — я это подтверждаю, полтора года летал — мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта», — говорит лётчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко.