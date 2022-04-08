В четверг премьер-министр России Михаил Мишустинвыступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за 2021 год. Мы собрали главные тезисы с его выступления и попросили прокомментировать их республиканских министров.
Михаил Мишустин:
За прошлый год в регионах отремонтировано свыше тысячи поликлиник. Закуплено более тридцати семи тысяч единиц медоборудования и пять с половиной тысячи специальных автомобилей. На них врачи и фельдшеры теперь могут приехать к пациентам даже в отдаленные поселки.
Динара Еникеева,
и.о. министра здравоохранения Башкирии:
- В 2021 году в Башкирии отремонтировали 24 медицинских учреждения, установили и построили 81 фельдшерско-акушерский пункт, в том числе восемь капитальных ФАПов и два сельских врачебных амбулатория, поставили 77 автомобилей. В этом году мы заключили контракты на покупку 85 автомобилей, поставка ожидается уже в апреле.
Михаил Мишустин:
Прошу глав регионов обеспечить, чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также – сделали отложенные операции.
Динара Еникеева, и.о. министра здравоохранения Башкирии:
- Наша акция «Здоровая республика - здоровый регион» уже три года подряд помогает жителям отдаленных районов получить консультации ведущих специалистов. В регионы выезжают автопоезда, в составе которых передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, а также специалисты республиканских учреждений, передвижные диагностические комплексы. Специалисты осмотрели 35 тысяч человек. Акция обязательно будет продолжена.
Михаил Мишустин:
Программа бесплатного доведения газа до участков россиян в газифицированных населенных пунктах будет реализована в полном объеме. Сегодня по стране подано свыше 750 тыс. заявок на подключение газа. Уже заключено свыше 300 тыс. договоров. Сотни тысяч семей получат газ.
Ленара Иванова,
министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии:
- Помимо бесплатного доведения газа до участков республика частично оплачивает до 100 тысяч рублей за подключение. По этой ссылке читайте подробности.
С начала работы программы сертификат получили 6434 жителя республики, в том числе в прошлом году – 2730 человек, а с начала этого года - 569 жителей республики.
Михаил Мишустин:
Будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены МРОТ и прожиточный минимум.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии:
- С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился на 8,6% и составил 13 890 рублей, а с учётом районного коэффициента и соглашений между работодателями и профсоюзами - 16 330 рублей.
Михаил Мишустин:
Мы запустили для территорий механизм поддержки инфраструктурных проектов. Благодаря ему они могут на возвратной основе, но на льготных условиях, получить средства.
Рустам Муратов,
первый заместитель премьер-министра Правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии:
- Башкирии одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на 14,8 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых дорог, школы на 2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский затон» приобретение автобусов большого класса для обслуживания застраиваемых микрорайонов и на реконструкцию изношенных очистных сооружений Нефтекамска.
Михаил Мишустин:
Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся это сделать. Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнеры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов – в том числе иностранных.
Маргарита Болычева,
министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии:
- По итогам 2021 года в структуре внешнеторгового оборота Башкирии доля недружественных стран составляет 40%, в том числе в части экспорта – 37,2%, в части импорта – 51,7%. Но в целом с 2016 года у нас идёт диверсификация рынка и ключевыми странами во внешнеторговом сотрудничестве из дружественных стран стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция, Иран (Исламская Республика), Узбекистан, Индия, Гибралтар, Азербайджан, Израиль. В целом за последние годы сильно вырос торговый оборот с Турцией, Китаем (за четыре года доля каждого в структуре ВТО выросла в 1,5 раза), с Казахстаном (объем внешнеторгового оборота за 2021 год вырос в 1,4 раза). Поэтому отказ от сотрудничества недружественных стран для республики не является критичным.
Михаил Мишустин:
Около четырехсот тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу. И уже сейчас мамы и папы могут купить путевку. А мы им компенсируем половину стоимости.
Айбулат Хажин,
министр образования и науки Башкирии:
- Школьники Башкортостана могут отдыхать не только летом. Детский отдых в республике организован круглогодично в период весенних, летних, осенних и зимних каникул. В летние каникулы детей примут 90 загородных лагерей, порядка 750 пришкольных лагерей, около 45 профильных лагерей и 500 лагерей труда и отдыха. Для участников программы «детский кешбэк» сохраняются льготы по компенсации стоимости путевки, приобретенной в загородный лагерь, расположенный на территории республики.
Михаил Мишустин:
Началась программа капитального ремонта действующих школ, которая предполагает в том числе обновление оборудования.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии:
- В республике до 2026 года пройдет капитальный ремонт 365 зданий школ. Пока идет ремонт, школьники будут учиться по очной и дистанционной формам обучения, за исключением начальных, 9 и 11 классов. Ни одна ремонтируемая школа полностью на дистанционный формат обучения не переходит.
Михаил Мишустин:
По инициативе Владимира Путина мы обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии:
- В республике организовано бесплатное горячее питание для всех школьников с первого по четвертый класс, это более 221 тыс. детей. На это мы выделили более двух миллиардов рублей.
Михаил Мишустин:
Сумма покупки билетов по «Пушкинской карте» на культурные события в марте составила миллиард рублей.
Амина Шафикова,
министр культуры Башкирии:
- По итогам 2021 года республика вошла в пятерку лидеров по реализации федерального проекта «Пушкинская карта», за первый квартал 2022 года – на третьем месте.
598 наших учреждений культуры стали площадками для реализации карты, более 208 тысяч молодых людей уже воспользовались возможностью посетить бесплатно концерты, спектакли и иные культурные мероприятия. Продано более 413 тысяч билетов, учреждения культуры получили от реализации карты 131 млн рублей.
Михаил Мишустин:
Правительство приняло решение продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России.
Ринат Фаткуллин,
и.о. председателя госкомитета Башкирии по туризму:
– Программа туристического кешбэка позволяет туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддерживает бизнес и рабочие места в отрасли, в том числе в Башкортостане. В программе участвуют восемь санаториев, больше 20 гостиниц и баз отдыха, пять региональных туроператоров. Жители Башкирии могут отправиться в поездку по данной программе до 30 июня, включая майские праздники.
Михаил Мишустин:
Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Более чем на 80% - картофелем, молоком и овощами.
Ильшат Фазрахманов,
заместитель премьер–министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства:
- Башкортостан обеспечен основными продуктами питания собственного производства на полгода вперед.
Михаил Мишустин:
Доля российских семян в отечественном АПК составляет почти две трети, цель - достижение 75% в этой отрасли через восемь лет.
Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер–министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства:
- Доля семян отечественного производства среди семян зерновых и зернобобовых культур превышает 99%, подсолнечника – порядка 50%, однако потребность республики в текущем году можно закрывать за счет использования сортов и гибридов отечественной селекции. Сложнее вопрос с семенами сахарной свеклы, где доля импортных гибридов превышала 95%. Работа в этом направлении в стране уже ведется. Активно на рынок выставляются новые отечественные гибриды, произведенные компанией «Союзсемсвекла».
Михаил Мишустин:
Опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. 132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей.
Егор Родин,
и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии:
- По итогам 2021 года в Башкирии переселили порядка пяти тысяч человек из 60 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Исполнение региональной программы идет опережающими темпами, мы планируем завершить ее досрочно.
Михаил Мишустин:
Мы привели в надлежащее состояние более 160 миллионов кв. м дорожного полотна. Это самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю нашей страны!
Александр Булушев,
министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии:
- В прошлом году была самая большая поддержка федерального центра по сравнению с предыдущими годами – нам выделили 9,5 млрд рублей. Они пошли на ремонт дорог и строительство Восточного выезда. Всего, по предварительным итогам, в Башкирии за прошлый год построили и реконструировали более 34 км дорог и ввели в эксплуатацию 1347 погонных метров мостов, отремонтировали более 1300 км дорог.
Михаил Мишустин:
За прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия. Введены в эксплуатацию почти 93 млн м² жилья. Это рекордный объем строительства за всю историю нашей страны, включая советский период. За 1 квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тыс. человек.
Артем Ковшов,
заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии:
- В 2021 году в Башкирии ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м жилья, что выше уровня 2020 года на 18,4%.Это 7 место среди субъектов России и 2 место в Приволжском федеральном округе. На начало марта в республике 297 действующих разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, с жилой площадью около 3,2 млн кв. метров. Строительная отрасль сегодня серьезно поддерживается на федеральном уровне. Что позволяет застройщикам работать в нынешних экономических условиях, сохранять рабочие места и обеспечить людей качественным жильем, востребованными социальными объектами и прочим.
Текст: Станислав Шахов. Верстка: Валерия Любина. Фото: ИА «Башинформ», Пресс-служба Главы РБ, www.government.ru, Олег Яровиков, Валерий Шахов. 08.04.2022 г.