Как в Башкирии бизнес помогает строить школы, дороги и котельные
Рассказываем самое главное и важное, что нужно знать о государственно-частном партнерстве.
Что такое ГЧП. Объясняем простыми словами
Государство строит много социальных и инфраструктурных объектов – дороги, школы и детские сады, объекты ЖКХ и электростанции. Была бы возможность – построили бы все сразу, но бюджеты ограничены. Тогда на помощь приходит частный капитал, для него это тоже вложения, только более долгосрочные. Он строит нужный объект, а зарабатывает на его эксплуатации.
Совсем просто говоря: вот нужна городу школа. Предприниматель Иван Иванович готов построить ее на свои деньги и даже открыть там буфет, спортивные секции и кружок информатики, правда, платные. Он договаривается с местной администрацией, строит школу. Для детишек и их родителей ничего не меняется – это самая обычная бесплатная школа, и кружки в ней интересные, и перекусить есть где. Плюсом Иван Иванович получает «арендные» платежи, ведь это как бы пока его школа. Так длится 10 лет, после школу передают на баланс городу.
В итоге все в плюсе – у людей есть школа, государство сэкономило денег на строительстве, а Иван Иванович – заработал денег. Это - государственно-частное партнерство. Для удобства мы будем называть его ГЧП.
Первый пример ГЧП в современной России - очистные сооружения «Южное Бутово», которые в 1998 году построила немецкая компания SHW Holter Wassertechnik. 12 лет она была собственником и получала средства за ее эксплуатацию, а потом передала объект городу.
В Башкирии есть такие примеры?
Первый пример ГЧП в Башкирии – пансионат «Дружба» в деревне Ирсаево Мишкинского района. Это клуб для пожилых и людей с инвалидностью с постоянным проживанием. Он открылся в 2017 году и будет в концессии до 2042 года. Бизнесмен вложил в проект пять миллионов рублей, да, это такой бизнес, но он решает важные социальные задачи.
Работает это так: государство полностью оплачивает проживание 15 пенсионеров, нуждающихся в социальном обслуживании. Еще 10 коек бизнесмен заполняет самостоятельно по рыночным ценам. Например, кому-то нужно уехать на полгода, а оставить престарелую маму не с кем. Тут она будет под присмотром персонала и врачей, сытая и обутая. Тут есть столовая, врачебные кабинеты, кабинет физиотерапии. Для постояльцев проходят концерты и праздники.
Такие же пансионаты по схеме ГЧП работают в Гафурийском и Кушнаренковском районах, а в ближайшее время откроется и в Иглинском районе.
Примерно по такой же схеме в районе «Затон-Восточный» в Уфе построят школу на 1225 мест, все документы уже подписали. Готова заявка еще на 11 школ и детских садов на 15 тысяч мест в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфимском районе.
Стройка века за 33 миллиарда
«Социалка» - это примерно десятая часть всех ГЧП. Главная сфера, где применяется этот механизм - инфраструктура. Это частные автомобильные дороги, аэродромы и аэропорты, электростанции, гидротехнические сооружения и объекты коммунально-энергетической сферы.
Крупнейший пример и наша «стройка века» - «Восточный выезд» из Уфы, который соединит центральную часть города с трассой М-5 «Урал». Напомним, тоннель и дорогу в районе Трамплина начали строить еще в девяностые годы, но в 2007 году заморозили – заканчивались деньги. Больше 10 лет тоннель был большой обузой бюджету – достраивать его дорого, да и не на что особенно, а полностью закрыть проект – это похоронить миллиарды рублей. Поддержка в замороженном состоянии обходилась казне в несколько сотен миллионов рублей.
Несколько лет назад власти приняли решение – надо достраивать. Теперь это один из крупнейших государственно-частных проектов страны. Финансирует его ВТБ и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. Запустить выезд планируется к 2024 году. Планируется, что проезд по дороге будет платный, а вдоль трассы появятся магазины, заправки, отели и другая инфраструктура, которая будет принадлежать инвестору, за счет них он будет возвращать вложенные средства, а это более 33 миллиардов рублей.
ГЧП отдадут общественный транспорт
Как рассказывает первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, сейчас на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства (это то же самое, только «заказчик» и гарант не республика, а муниципалитет) – 39 проектов на 42,8 миллиарда рублей, в том числе 16,9 миллиарда частных средств. Это спортивный комплекс «Спортакадемия» в Стерлитамаке, водопровод в Белебее и Приютово и обслуживание электросетей в Белебеевском районе и котельных в Туймазинском, водопровод в Стерлибашево, полигон твердых бытовых отходов в Благовещенске, Туймазах и Мишкинском районе, а также многие другие. Пандемия внесла коррективы в распределение бюджетных денег, но потребность осталась. На ГЧП планируют, например, отдать развитие транспортной системы Уфы. Будет (или будут) предприниматели, которые сделают концепцию единой транспортной сети, тарифное меню, ИТ-платформы по управлению транспортом и обновят автопарк.
Напомним, Башкирия заключила первый в России офсетный контракт на миллиард рублей по производству на территории нашей республики новых троллейбусов. Офсетный контракт — это долгосрочный договор поставки со встречными обязательствами. Инвестор открывает новое производство, а власти гарантируют, что будут покупать его продукцию в течение нескольких лет.
По уровню развития сферы ГЧП Башкирия входит в число лучших регионов страны. Это показывает открытость власти и готовность оказать поддержку инвесторам. Подать заявку на инвестпроект или концессионную инициативу можно онлайн на портале investrb.ru
Текст: Станислав Шахов. Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина. 05.03.2022 г.