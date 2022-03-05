Государство строит много социальных и инфраструктурных объектов – дороги, школы и детские сады, объекты ЖКХ и электростанции. Была бы возможность – построили бы все сразу, но бюджеты ограничены. Тогда на помощь приходит частный капитал, для него это тоже вложения, только более долгосрочные. Он строит нужный объект, а зарабатывает на его эксплуатации.



Совсем просто говоря: вот нужна городу школа. Предприниматель Иван Иванович готов построить ее на свои деньги и даже открыть там буфет, спортивные секции и кружок информатики, правда, платные. Он договаривается с местной администрацией, строит школу. Для детишек и их родителей ничего не меняется – это самая обычная бесплатная школа, и кружки в ней интересные, и перекусить есть где. Плюсом Иван Иванович получает «арендные» платежи, ведь это как бы пока его школа. Так длится 10 лет, после школу передают на баланс городу.



В итоге все в плюсе – у людей есть школа, государство сэкономило денег на строительстве, а Иван Иванович – заработал денег. Это - государственно-частное партнерство. Для удобства мы будем называть его ГЧП.



Первый пример ГЧП в современной России - очистные сооружения «Южное Бутово», которые в 1998 году построила немецкая компания SHW Holter Wassertechnik. 12 лет она была собственником и получала средства за ее эксплуатацию, а потом передала объект городу.