Добраться до гребня можно несколькими маршрутами: по горе, а также по тропе вдоль правого или левого берега реки. Мы пошли по горе, этот путь оказался хоть и трудным, зато наиболее коротким. Там также вытоптана тропинка — по ней часто ходят рыбаки. На спуске с горы находится небольшая пещера, по всей видимости, не очень известная — она расположена довольно низко и скрыта от посторонних глаз. Затем нужно пройти через заросли крапивы и выйти на большую поляну — одно из многочисленных мест, где любят останавливаться туристы во время сплавов.



В районе этой поляны мы надули лодку и переплыли на другой берег реки. Там мы обнаружили заросшую травой проселочную дорогу.

