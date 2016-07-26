Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке Юрюзань
Текст и фото Елены Колоколовой
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке Юрюзань
В Башкирии уже несколько недель держится теплая солнечная погода. Днем температура воздуха поднимается до 30 градусов и выше. В такую жару большинство уфимцев стараются проводить свободное время у водоемов.
Если пассивный отдых вам уже надоел и загорать на пляже стало неинтересно, самое время открыть для себя новые горизонты — попробовать сплавиться по реке. Благо, полноводных рек в Башкирии много, есть, из чего выбирать: Белая, Уфимка, Инзер, Юрюзань, Ай, Зилим, Нугуш.
Обычно, когда люди слышат слово «сплав», представляют себе многодневное путешествие по реке с огромными рюкзаками, специальным снаряжением, туристическими стоянками, всевозможными трудностями. Честно говоря, я и сама была убеждена, что сплав по реке — непосильная обычному человеку задача, прерогатива опытных туристов. На деле же вышло иначе. Оказалось, что сплавиться по реке и познать все прелести такого вида отдыха можно в течение одного дня. Но обо всем по порядку.
Задача №1: решить, на чем сплавляться
Самая первая задача, которую предстояло решить, — найти плавсредство. Промониторив интернет, мы нашли массу вариантов аренды всевозможных лодок, катамаранов, рафтов в пределах тысячи рублей в сутки. А потом вспомнили, что у подруги есть двухместная надувная лодка. Она ей досталась от отца и уже несколько лет пылится в гараже. Созвонились, взяли. Правда, лодка оказалась без весел. Но их мы купили в обычном спортивном магазине всего за 108 рублей. Оказывается, в наше время встречаются такие цены. Так первая задача была выполнена.
Задача №2: решить, куда сплавляться
Опять же промониторив интернет и почитав отзывы опытных туристов, мы выбрали для себя наиболее простой вариант — решили сплавиться по реке Юрюзань. Летом она очень спокойная, неглубокая — самое то для начинающих туристов. К тому же у Юрюзани очень живописные берега, плыть по ней — одно удовольствие. Лодка, не спеша, движется по течению, а ты любуешься красотами и наслаждаешься тишиной и покоем.
Задача №3: определиться с маршрутом
Обычно сплавы по реке Юрюзань начинаются в районе пешеходного моста в городе Усть-Катав Челябинской области и заканчиваются либо в деревне Идрисово Салаватского района Башкирии, либо чуть выше по течению — в селе Малояз. Но такие сплавы рассчитаны на два-три дня.
Мы же были ограничены по времени. Поэтому маршрут решили сократить. Мы сразу приехали в Идрисово, по грунтовой дороге добрались до скалы, в которой находится пещера Салавата Юлаева и припарковали машину на специально оборудованной стоянке(стоимость — 50 рублей).
Далее мы собрали необходимые вещи, взяли лодку с веслами и насос и отправились пешком к Большому Лимоновскому гребню. Эта живописная скала находится километрах в трех от Идрисово вниз по течению реки и является одной из визитных карточек Юрюзани.
Добраться до гребня можно несколькими маршрутами: по горе, а также по тропе вдоль правого или левого берега реки. Мы пошли по горе, этот путь оказался хоть и трудным, зато наиболее коротким. Там также вытоптана тропинка — по ней часто ходят рыбаки. На спуске с горы находится небольшая пещера, по всей видимости, не очень известная — она расположена довольно низко и скрыта от посторонних глаз. Затем нужно пройти через заросли крапивы и выйти на большую поляну — одно из многочисленных мест, где любят останавливаться туристы во время сплавов.
В районе этой поляны мы надули лодку и переплыли на другой берег реки. Там мы обнаружили заросшую травой проселочную дорогу.
По ней и дошли до Лимоновского гребня. Скала, конечно, впечатляющая. Ее высота около 70 метров. Вдоль Юрюзани она тянется на протяжении километра, величественно возвышаясь над рекой. С этой скалы любят прыгать с веревкой любители экстремального отдыха.
Напротив гребня есть несколько полянок, оборудованных под туристические стоянки. С одной из них мы и начали свое мини-путешествие по реке. С погодой нам повезло. Температура воздуха была комфортной — 24 градуса. Периодически из-за облаков показывалось солнце. Ветра не было совсем. Поэтому водная гладь была ровной, хорошо просматривалось дно, видны были все более-менее глубокие места, подводные камни.
Задача №4: доплыть до конечной точки маршрута
Плыли мы, не спеша, по течению. Лодку периодически закручивало, помогали веслами. По пути нам попались три-четыре мелководья. Приходилось вылезать из лодки и тащить ее за собой. Очень глубоких мест, где не было видно дна, мы не встретили.
По пути мы догнали несколько туристических групп, сплавлявшихся на катамаранах. Встретили много туристов, разбивших стоянки вдоль берега. В этот день на реке было многолюдно. Впрочем, летом в хорошую погоду там всегда так.
Спустя три часа, когда мы уже подплывали к Идрисово, внезапно поднялся ветер и начался сильный ливень. Так что к берегу мы причалили вымокшие насквозь. Вот так наш запланированный спокойный отдых превратился в экстремальный. Зато теперь есть, что вспомнить.
Если вы решите воспользоваться нашим маршрутом, обязательно в конце путешествия посетите пещеру Салавата Юлаева. До нее от стоянки подниматься всего минут десять. Она расположена прямо в скале на высоте 45 метров. Из нее открывается чудесный вид на реку и окрестные скалы.
Добраться до деревни Идрисово очень легко. Из Уфы нужно ехать по трассе М5, в районе Кропачево повернуть налево. Двигаться в сторону Малояза. Не пропустить поворот на Идрисово, он будет по правую сторону. Путь занимает около двух часов.