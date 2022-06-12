Известный фотограф Валерий Шахов сделал подборку фотографий о том, как праздновали 12 июня последние тридцать лет
1993 год
Масштабно День города Уфа начала отмечать только в начале девяностых годов. Главные мероприятия всегда проходят возле городской администрации. Праздники еще редкость, поэтому на них собирается весь город.
1994 год
Изначально это смесь официальных собраний с руководством республики и народных гуляний с выступлением коллективов художественной самодеятельности.
1996 год
Обязательным элементом были авиашоу – парашютисты, приземляющиеся на площадь перед памятником Ленину или поднявшийся над городом воздушный шар.
1998 год
В конце девяностых в город начинают приезжать звезды первой величины. В Уфу приезжает Иосиф Кобзон, днем он принимает участие в торжественном митинге, а вечером поет для горожан.
2001 год
А через пару лет автографы горожанам раздает Муслим Магомаев.
2002 год
Городской праздник на ипподроме «Акбузат».
2007 год
Почётные граждане Уфы - «черный генерал» Даян Мурзин, заслуженный деятель искусств РСФСР Миляуша Муртазина, хирург-онколог Рашит Бадыков, почетный строитель России Зухра Валеева.
К празднику открывают скульптуру Фёдору Шаляпину на улице Ленина.
2013 год
Впервые для массовых гуляний перекрыта улица Ленина. Тут проходит фестиваль театров, разбита уличная торговля, проводят мастер-классы.
2015 год
Народные гуляния проходят и на Советской площади
Текст: Станислав Шахов. Верстка: Валерия Любина. Фото: Валерий Шахов. 11.06.2022 г.