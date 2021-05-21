- Да, это не то, о чем сегодня мечтают миллионы моих сверстников, но сейчас я хочу именно этого. Для меня учитель - это не только указка, доска и куча непроверенных тетрадей. Прежде всего это близкий человек, новатор и изобретатель. Все эти рассказы про злых детей, маленькие зарплаты и так далее меня не пугают. Я сама школьница. И потом - у меня мама педагог, и ничего страшного в этом я не вижу.



Во время подготовки к WorldSkills я общаюсь с многими молодыми педагогами, они говорят, что работают не только в школе: кто-то занимается репетиторством, ведет кружки, и это их устраивает. Есть еще частные школы. Также можно завести свой блог, вести курсы. Прежде всего нужно прислушиваться к своим желаниям, к душе, - считает девушка. - Как сказал Конфуций: «Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни». Вот к чему я стремлюсь.

