- Все началось с кукол и штор, потом пошли родственники - мама, папа, сестренка, - вспоминает Дарья. - Так мне хотелось, чтобы все вокруг было красивым. Потом я узнала об Уфимском колледже технологии и дизайна, где можно выучиться на парикмахера. Приехала на день открытых дверей, нам показали мастер-класс и я поняла - это мое. Родители, конечно, попытались возразить, они видели меня студенткой престижного вуза, тем более что в школе я училась на одни пятерки. Но так как я была непреклонна, смирились и теперь всячески поддерживают меня, особенно когда я начала участвовать в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.