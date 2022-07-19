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- Для нас это хороший подарок от государства. Десять лет жизни потрачено, чтобы обогреваться дровами, углём, электричеством, - говорит Ильшат Валиев. – Чтобы провести газ в дом, нужно потратить приличную сумму, а накопить ее учителям - жена Гульнара тоже учитель - не так просто. Только на документы, оборудование, перепланировку системы отопления нам потребовалось более 140 тысяч рублей. А сколько еще нужно было бы на все остальное. Хочу посоветовать тем, кто только собирается проводить газ, чтобы зря не терять время, заранее обратите внимание на комнату, где будет установлено газовое оборудование, там есть свои нормативы.

