- Мы перепробовали все варианты, - говорит глава семейства Олег Егоров. - Письма президенту и правительству писали, обивали пороги различных инстанций. Нам отвечали, что нужно самим прокладывать трубу по улице. А это бешеные деньги! Где их взять новоселам, влезшим в кредитную кабалу и вложившим немалые средства в строительство дома?!
- Отапливали электричеством, - присоединяется к разговору супруга Екатерина. - Зимой счета за отопление, учитывая, что мы не включали на полную мощь, приходили немалые - в среднем по 15 тысяч рублей. А случалось, что посреди зимы из-за аварий на линии электропередачи мы сидели без света и мерзли. В прошлом году, как только узнали про программу догазификации, облегченно вздохнули
. Сразу стали изучать все нюансы, собрали необходимые документы. В конце февраля этого года на нашей улице зашумела техника.