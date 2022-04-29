И еще уголь должен быть «уставшим». Он уже не горит, он седой. Когда на него смотришь, искры должны быть, а пламени нет. Это самое главное – угадать уголь. Если поставить слишком рано – он сожжёт мясо, если слишком поздно – высушит. Перед тем как начать жарить, берешь соль полную ладошку и равномерно посыпаешь на уголь. Так жир не будет загораться и вода будет не нужна.

А потом элементарно. Минуту держишь и переворачиваешь, еще минуту и переворачиваешь, а потом каждые 30-40 секунд крутишь. И так ровно 13 минут, не больше. Я прямо секундомер перед собой ставлю, так очень удобно. Мясо кажется сырым, но на самом деле оно готово!