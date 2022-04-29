–Я люблю вкусно поесть и, самое главное, мне нравится готовить. Поэтому у меня есть мечта: открыть свой собственный ресторан и по возможности, чтобы он был итальянский. После завершения карьеры буду смотреть, рано об этом еще думать. Пока делюсь любимым рецептом шашлыка из баранины. В нем главное – маринад.
Возьмите два килограмма мяса, четыре луковицы, соли по вкусу, по паре столовых ложек масла и уксуса, по чайной ложке красного сухого перца, сухого базилика, кориандра, укропа и петрушки, две чайные ложки сладкой паприки и половину ложки сухой горчицы.
Пусть мясо как следует промаринуется и жарьте, переворачивая, до готовности.