Отец Виктор пожелал любви и семейного единения, чтобы Радий Хабиров умножал потомков и находил в них утешение, чтобы рядом находились верные и преданные люди, которые всегда подставят плечо, и чтобы Бог наполнял каждый день своей благодатью, укрепляя телесные и духовные силы.