«Одним из маркеров прогрессивного государства является степень внимания политического руководства к культуре. Здесь республике повезло: Радий Фаритович всегда с большим душевным трепетом относится к процессам, которые формируют вектор развития культуры. Его личные инициативы становятся максимально успешны и любимы нашими жителями. Наверняка многие из вас были на фестивалях «Айда играть», «Романтика осени» или «Китап-байрам»: их идеи от названия до основных направлений концепции принадлежат Радию Фаритовичу», - написала министр культуры Башкирии Амина Шафикова
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