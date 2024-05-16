за значки ГТО, золотую медаль, участие в олимпиадах и конференциях УГНТУ, волонтёрство
В УГНТУ действует программа «Гарантированное поступление». Стать участниками могут учащиеся 11 классов, планирующие поступать в УГНТУ на следующие специальности.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, пройти собеседование с конкурсной комиссией и получить сертификат, который:
· действует при количестве баллов ЕГЭ от 220 без учета индивидуальных достижений
· позволяет поступить на бесплатное обучение на выбранный факультет (обучение на бюджетной основе, или, если не проходите по конкурсу, за счет УГНТУ).
Уфимский государственный нефтяной технический университет – крупнейший в России вуз нефтегазового профиля
опорный вуз Российской Федерации
стратегический партнер ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
опорный вуз ПАО «Газпром»
опорный вуз ПАО «СИБУР Холдинг»
участник Лиги вузов ПАО «Газпром нефть»
участник Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».
Уфимский государственный нефтяной технический университет – один из немногих вузов России, в котором представлен весь спектр профессий нефтегазовой отрасли. Вуз также готовит специалистов для строительных предприятий и ЖКХ, текстильной и пищевой промышленности, транспорта, органов муниципального управления, гостиничного и туристического бизнеса. В структуру университета входят:
4 факультета
· горно-нефтяной факультет · факультет трубопроводного транспорта · технологический факультет · факультет заочного обучения
9 институтов
· Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий · Институт цифровых систем, автоматизации и энергетики · Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий · Архитектурно-строительный институт · Институт нефтегазового бизнеса · Институт дополнительного профессионального образования
в том числе 3 филиала · Институт нефти и газа (филиал в г. Октябрьском) · Институт нефтепереработки и нефтехимии (филиал в г. Салавате) · Институт химических технологий и инжиниринга (филиал в г. Стерлитамаке)
3 высшие школы
· Евразийская политехническая школа · Высшая школа информационных и социальных технологий · Уфимская высшая школа экономики и управления
В УГНТУ вы сможете участвовать в международных программах академического обмена, будете разрабатывать и внедрять собственные бизнес-проекты, вести научные исследования под руководством опытных ученых, изучать дисциплины на английском языке и, конечно же, активно заниматься творчеством и спортом.
Олег Баулин
Ректор УГНТУ
- Наша задача - вырастить профессионалов своего дела, которые станут ведущими специалистами на рынке труда. Для меня, как ректора, важно, чтобы в процессе учебы у студентов развивался широкий кругозор. Тем самым наш выпускник будет не только востребованным специалистом, но и эрудированным человеком.
Уфимский государственный нефтяной технический университет позволяет с головой окунуться в мир бесконечных открытий, стать лидерами и новаторами в области современной науки, получить престижную профессию.
125 программ подготовки бакалавров
25 программ подготовки специалистов
112 программ подготовки в магистратуре
39 программ подготовки в аспирантуре
9 программ подготовки среднего профессионального образования
9 образовательных программ имеют международную аккредитацию
Институт дополнительного профессионального образования реализует более 550 программ повышения квалификации и более 80 программ профессиональной переподготовки
Посмотреть перечень специальностей и программ бакалавриата и специалитета в 2024 году можно здесь.
21 473 студента из 77 регионов Российской Федерации и 52 стран мира в настоящее время обучается в УГНТУ.
Часть студентов обучается в корпоративных группах. В университете также реализуются программы двойных дипломов.
Важной сферой деятельности вуза является международное сотрудничество. Сегодня в вузе обучается более 1800 иностранных студентов, аспирантов и стажеров из 52 стран мира. Университет плодотворно сотрудничает с образовательными и научными учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Александр Могучев
Проректор по учебно-методической работе УГНТУ
- Нашей главной задачей в международном сотрудничестве остается развитие партнерства не только в сфере образования, но и научном направлении. Сегодня актуальные вопросы в государствах, регионах, решаются в разы быстрее при привлечении ресурсов научно-педагогических работников всех сторон. Плюс качество и перспективы выхода к другим зарубежным партнерам.
Университет поддерживает студентов, которые активно вовлечены в научную деятельность, и оказывает различные виды поддержки в виде повышенной государственной академической стипендии, стипендии Президента и Правительства РФ, а также различных именных стипендий. Основными направлениями научно-технических исследований являются:
· совершенствование техники и технологии разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений
· повышение эффективности работы объектов транспорта и хранения нефти и газа
· совершенствование управления и планирования предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, транспорта и хранения нефти и газа
· разработка новых строительных материалов и технологических процессов, обеспечивающих снижение материало- и энергоемкости, трудоёмкости и повышение долговечности строительных конструкций и др.
Также у студентов, занимающихся научной деятельностью, есть возможность поучаствовать в таких конкурсах, как УМНИК и «Студенческий Стартап», которые позволяют получить финансирование для продолжения своих исследований.
В 2021 году Уфимский нефтяной университет вошёл в федеральную программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», получив базовый грант и специальную часть гранта для выполнения проектов по программе.