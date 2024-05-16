Университет поддерживает студентов, которые активно вовлечены в научную деятельность, и оказывает различные виды поддержки в виде повышенной государственной академической стипендии, стипендии Президента и Правительства РФ, а также различных именных стипендий. Основными направлениями научно-технических исследований являются:



· совершенствование техники и технологии разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений



· повышение эффективности работы объектов транспорта и хранения нефти и газа



· совершенствование управления и планирования предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, транспорта и хранения нефти и газа



· разработка новых строительных материалов и технологических процессов, обеспечивающих снижение материало- и энергоемкости, трудоёмкости и повышение долговечности строительных конструкций и др.



Также у студентов, занимающихся научной деятельностью, есть возможность поучаствовать в таких конкурсах, как УМНИК и «Студенческий Стартап», которые позволяют получить финансирование для продолжения своих исследований.

