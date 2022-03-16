Вы опытный токарь, фрезеровщик, шлифовщик или сверловщик? Возможно, вы работали оператором станков с программным управлением или слесарем механосборочных работ.
Прекрасно! Значит, вы сможете сразу приступить к работе.
Зарплата в ОДК-УМПО выплачивается без задержек, точно в срок и зависит от квалификации и выработки. ОДК-УМПО – предприятие с крупными заказами и не зависит от потока клиентов, в отличие от «частников», поэтому платит вовремя. Так, работники 4-го разряда в ОДК-УМПО получают от 40 тыс. руб., 5-го разряда – от 50 тыс. руб., 6-го разряда – от 60 тыс. руб. В цехах основного производства каждый третий работник получает заработную плату выше 70 тыс. рублей.