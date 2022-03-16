Причины сменить работу могут быть разными. Возможно, вы столкнулись с невыплатой зарплаты, нарушением обязательств со стороны работодателя или вовсе лишились рабочего места. А может, поняли, что ошиблись профессией, и ищете новую. Что делать? Как приобрести востребованную специальность и найти стабильную работу, где заплатят всё, что положено, и вовремя?



В Уфе есть возможность в любом возрасте получить новую рабочую специальность в условиях реального производства. Прийти учеником, получать до 36 тысяч рублей ежемесячно в качестве стипендии, а по окончании учебы зарабатывать в два раза больше. Наличие образования неважно, главное – интерес к будущей профессии.



Всё это предлагает ОДК-УМПО, где получить работу с «белой» заработной платой и гарантированным соцпакетом можно прямо сейчас. Выберите свой вариант трудоустройства и посмотрите, что конкретно вам подходит:

