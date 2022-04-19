Что делать, если дома появился запах газа? Если пришли газовики, как убедиться, что они «настоящие»? Как предупредить возможные утечки?
Читайте наш гид по безопасному использованию газа в быту.
Вопрос №1. Пахнет газом! Что делать?
Дома пахнет газом! Что делать?
При нормальной работе оборудования запаха газа быть не должно.
Поэтому, если вы почувствовали запах газа, вызывайте аварийную службу с городского 04 или с мобильного по номеру 104 – они примут экстренные меры.
Затем газовое оборудование нужно обязательно проверить. Этим занимаются специалисты «Газпром газораспределение Уфа». Для вашего удобства они работают в том числе в вечерние смены. Договориться о времени можно, позвонив на свой газовый участок.
Прежде чем вызывать аварийную службу: В момент, когда вы почувствовали запах газа:
Первым делом откройте окна и перекройте кран на оборудовании
Затем покиньте загазованное помещение и предупредите об утечке газа всех, кто рядом.
Вопрос №2. Позвонили в дверь, говорят – газовики. Как понять, что это не мошенники?
Позвонили в дверь, говорят, что газовики, но я никого не вызывал. Почему я должен впускать домой незнакомых людей?
Газовое оборудование используется каждый день и может незаметно выйти из строя.
Визуально ничего не изменится, но возникнет утечка газа, а это опасно для вашей жизни и всех жителей дома.
Чтобы убедиться, что у вас все в порядке, газовики, согласно графику проведения технического обслуживания, ежегодно проверяют газоиспользующее оборудование.
Хорошо, но как понять, что это не мошенники?
Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» должны представиться и предъявить соответствующее удостоверение. На них должна быть фирменная спецодежда с логотипом и названием организации. Но если вы по-прежнему не верите, что перед вами сотрудник газораспределительной организации, то можете позвонить на свой газовый участок и уточнить.
Как узнать номер телефона моего газового участка?
Узнать номер телефона газового участка можно в единойсправочной службе ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону 8 800 347-88-00 либо посмотреть в договоре с вашей газораспределительной организацией.
Вопрос №3. Как понять, что в квартире проблемы с газом?
Как понять, что есть неисправности газового оборудования?
Незамедлительно вызывайте газовиков, если вы обнаружили запах газа.
Обратите внимание на конфорки. Пламя ровное и спокойное, голубоватое или с фиолетовым оттенком – хорошо. Если огонек «дрожит» или гаснет – плохо. А если пламя в горелке желтое, значит в помещении не хватает кислорода для горения. Нужно открыть форточку. Но если это не помогает, то надо вызывать газовика для регулировки горения.
Частые причины несчастных случаев - использование газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации, нарушение правил использования газа в быту (самовольные действия по монтажу, переносу газовых приборов, использование газового оборудования при недостаточной тяге в дымоходе или ее отсутствии).
Если истекает срок службы оборудования, то потребителей заранее извещают об этом в квитанциях, чтобы у них было время спланировать и вызвать специалистов газовой службы.
Вопрос №3. Как самостоятельно проверить исправность оборудования?
Какие действия можно предпринять самому?
Вам нужно соблюдать правила использования газового оборудования, но неполадки устраняют только специалисты газовой службы. Вам можно только открывать/закрывать краны, включать/выключать газовые приборы, прибавлять или убавлять горение с помощью ручек на приборах. Также самостоятельно можно проверить работу вентиляции. Для этого поднесите лист бумаги к отверстию вентиляционного канала. При наличии необходимой тяги лист должен притянуться к отверстию. Если бумага отклонилась от решетки канала — значит, тяга в вентиляционном канале отсутствует.
В этом случае необходимо прекратить пользоваться газовым оборудованием и срочно обратиться в управляющую компанию, которая должна иметь договор со специализированной организацией для выполнения работ по дымоходам.
Управляющая компания должна организовать проверку дымовых и вентканалов три раза в год.
-1-
До начала отопительного сезона
-2-
В середине сезона
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После окончания сезона
Что чаще всего приводит к пожарам и несчастным случаям
Опасное использование
Нельзя сушить белье и волосы над зажженной плитой.
Использование не по назначению
Нельзя включать конфорки или духовой шкаф для отопления.
Изношенность газового оборудования
Допускайте специалиста для проведения технического обслуживания.
Неосторожное обращение с газовым оборудованием
Нельзя сгибать и скручивать газовый шланг. Если на шланге есть порезы или трещины, в этих местах возникает утечка газа. Вызовите специалиста, чтобы поменять шланг.
График мероприятий по техническому обслуживанию ПАО «Газпром газораспределение Уфа» можно найти на официальном сайте: http://www.bashgaz.ru
Единый телефон справочной службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа»: 8 800 347-88-00.
Текст: Ирина Зимина Фото и материалы: ПАО «Газпром газораспределение Уфа», pexels.com, freepik.com Верстка: Рената Вахитова