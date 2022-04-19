Вам нужно соблюдать правила использования газового оборудования, но неполадки устраняют только специалисты газовой службы. Вам можно только открывать/закрывать краны, включать/выключать газовые приборы, прибавлять или убавлять горение с помощью ручек на приборах. Также самостоятельно можно проверить работу вентиляции. Для этого поднесите лист бумаги к отверстию вентиляционного канала. При наличии необходимой тяги лист должен притянуться к отверстию. Если бумага отклонилась от решетки канала — значит, тяга в вентиляционном канале отсутствует.



В этом случае необходимо прекратить пользоваться газовым оборудованием и срочно обратиться в управляющую компанию, которая должна иметь договор со специализированной организацией для выполнения работ по дымоходам.

