Вот уже семь лет как в Башкирии работает программа «Поезд здоровья». Ее суть очень простая: лучшие врачи республики, кардиологи, онкологи, офтальмологи, стоматологи и т. д. ездят по самым отдаленным уголкам региона и совершенно бесплатно принимают людей из деревень и сел, где такой медицинской помощи просто нет. Для многих людей это первое посещение стоматолога или проверка на ЭКГ за много лет. За это время выездные бригады объехали более 2,5 тысячи сёл и деревень, приняли 800 тысяч человек, вовремя выявили у пациентов заболевания, угрожающие их жизни и здоровью.



«Каждый раз, когда я приезжаю в районы, жители благодарят за работу «поездов здоровья». Отмечают, что врачи делают очень хорошее, настоящее, нужное людям дело. Это очень важный, востребованный жителями проект, и мы обязательно будем его продолжать», – говорит Радий Хабиров.