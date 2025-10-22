Мобильный ФАП приехал в деревню Каен-Елга Туймазинского района. Фельдшер Эльвира Садртдинова оповестила своих земляков заранее, они готовы идти на осмотр, но очереди возле медицинского фургона нет – у людей есть график, и они его придерживаются.
«Мы с мужем проверяемся в мобильном ФАПе каждые полгода. У меня серьезное заболевание, оно в ремиссии. Однако надо быть настороже, поэтому для меня визиты медиков — очень большая поддержка. В больницу Субханкулово, к которой «прикреплена» наша деревня, так часто бы я не ездила», – говорит пенсионерка Ольга Сергеевна.
По словам фельдшера, за два года благодаря приемам в мобильном ФАПе выявили около 50 случаев серьезных заболеваний, включая онкологию. Люди узнали о своих недугах до того, как начало болеть, а значит, вовремя начали лечение и имеют максимальные шансы поправиться.
«Читаю рассказы соотечественников-эмигрантов о медицинской помощи за рубежом, где просто так к врачу даже с серьезными болячками не попадешь, и не нарадуюсь. Ведь у нас медицинскую помощь мы получаем бесплатно. Да еще и медики чуть ли не до дома приезжают», – говорит сельчанка «Туймазинскому вестнику»
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