Как подключить газ бесплатно до границы участка: догазификация в 2025 году
Актуальная инструкция для собственников домов
Программа догазификации решает важную задачу: она позволяет бесплатно подвести газ до границы земельного участка, если населенный пункт уже газифицирован. Это государственная поддержка, чтобы больше людей могли перейти на современное и экономичное топливо. Далее – все, что нужно знать, чтобы воспользоваться программой в 2025 году.
1. Как работает догазификация
Если ваш поселок или деревня уже подключены к магистральному газу, но труба не подведена к границе вашего участка, государство решает эту проблему за вас. По программе догазификации газопровод проводят до границы вашего участка бесплатно.
Что это значит для вас:
Бесплатно до границы участка: подведение трубы от существующей сети до участка – вы не оплачиваете.
Ваша зона ответственности: внутри участка. Все работы на вашей территории и внутри дома вы организуете и оплачиваете сами. Сюда входит:
Прокладка газовой трубы от точки подключения на границе до вашего дома
Покупка и установка необходимого оборудования: котел, плита, газовый счетчик, обязательные системы безопасности.
После того, как вы выполните все работы внутри участка и газовики успешно их проверят, газ подключат к вашему дому.
2. Кому доступна догазификация
Чтобы подать заявку, должны соблюдаться четыре ключевых условия одновременно.
Во-первых, ваш населенный пункт должен быть уже газифицирован.Это означает, что газораспределительные сети в вашей деревне, поселке или городе существуют и функционируют. Газ должен быть физически доступен в вашей местности.
Во-вторых, вы должны быть собственником. У вас на руках должны быть документы, подтверждающие ваше право владения земельным участком и расположенным на нем жилым домом. Основной документ – выписка из ЕГРН.
В-третьих, газ – только для личных нужд. Программа предназначена исключительно для использования газа в личных, семейных, домашних целях. Подключение для коммерческой деятельности по догазификации невозможно.
В-четвертых, должна быть техническая возможность.Газораспределительная организация должна подтвердить, что к вашему участку можно безопасно подвести трубу с учетом расположения существующих сетей, рельефа местности и норм безопасности.
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта.
Выписка из ЕГРН– это главный документ, подтверждающий ваше право собственности (или иное законное право) как на земельный участок, так и на жилой дом, расположенный на нем.
Ситуационный план. Это не сложно. Нужна простая графическая схема, на которой видно, где именно находится ваш дом и участок в границах населенного пункта. Обязательно укажите название вашего поселка или деревни. Самый простой способ сделать такой план – вырезать фрагмент с вашим участком из Публичной кадастровой карты Росреестра или взять скриншот с Яндекс.Карт, четко отметив ваш дом и границы участка. Формальных требований к оформлению, кроме понятности, нет.
4. Как подключить газ
Процесс догазификации – это четкая последовательность действий. Вот что вам нужно сделать, шаг за шагом.
Начните с проверки возможности. Прежде чем собирать документы, убедитесь, что ваш населенный пункт газифицирован и ваш дом соответствует критериям. Самый быстрый способ – зайти на сайт Единого оператора газификации connectgas.ru и воспользоваться их сервисом проверки.
Подготовьте документы. Соберите паспорт, СНИЛС, актуальные выписки из ЕГРН на дом и участок, подготовьте ситуационный план. Сделайте их копии или сканы для подачи.
Подайте заявку удобным способом. Выберите наиболее подходящий для вас вариант: официальный сайт Единого оператора газификации connectgas.ru, портал Госуслуги, ближайший офис МФЦ («Мои Документы»),клиентский центр «ПАО «Газпром газораспределение Уфа» или официальный сайт компании bashgaz.ru.
Дождитесь договора и подпишите его. Если ваша заявка и документы в порядке, в течение 30 календарных дней вас пригласят на подписание договора о технологическом присоединении. Внимательно ознакомьтесь с документом, подпишите все экземпляры и верните их в газораспределительную организацию.
Бесплатный подвод газа до вашего забора. После подписания договора газовая компания выполнит работы по прокладке трубы до границы вашего земельного участка.
Выполните работы на своем участке. Теперь ваша очередь. За ваш счет вам необходимо: заказать и согласовать проект газификации вашего дома у специализированной проектной организации; проложить газопровод по вашему участку от точки подключения на границе до ввода в дом; приобрести и установить необходимое газовое оборудование; обеспечить наличие и соответствие нормам систем отопления, ГВС, дымохода и вентиляции в доме. Все работы должны выполняться лицензированными организациями по утвержденному проекту.
Пройдите финальные проверки. После завершения всех работ внутри участка и в доме, пригласите сотрудника газовой службы. Он проверит, что все сделано правильно и полностью соответствует техническим условиям, указанным в вашем договоре.
Присутствуйте на пуске газа. Назначьте дату финального подключения. Ваше личное присутствие в этот день строго обязательно! Специалисты газовой службы: подключат газ к вашему оборудованию; проведут с вами обязательный подробный инструктаж по безопасной эксплуатации газа в быту; оформят и подпишут с вами Акт о подключении (вводе газоиспользующего оборудования в эксплуатацию). Только после подписания этого акта газ считается официально подключенным.
5. Куда идти с заявкой
Подать заявку на догазификацию можно разными путями, выбирайте удобный.
Офлайн – личное обращениев ближайший к вам МФЦ («Мои Документы»). Сотрудники помогут заполнить заявление. Или обратитесь напрямую в клиентский центр ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в вашем населенном пункте. Адреса и график работы центров смотрите на их сайте bashgaz.ru или уточняйте по телефону справочной.
6. Кому доступны субсидии
Если вы относитесь к льготной категории, государство поможет с расходами на вашу часть догазификации. В Республике Башкортостан и на федеральном уровне действуют программы субсидий в размере до 100 000 рублей. Проверьте, положены ли вам льготы.
СУБСИДИЯ РФ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛОГО ДОМА В РАЗМЕРЕ 100 000 РУБЛЕЙ Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 139 от 29.03.2023 установлены следующие категории граждан:
Ветераны и инвалиды ВОВ
Ветераны и инвалиды боевых действий
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий
Участники СВО и члены их семей
Инвалиды первой группы
Лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
Многодетные семьи
Малоимущие граждане*, в том числе малоимущие семьи с детьми, семьи или одиноко проживающие граждане
*При условии, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в РБ
Что можно оплатить с помощью субсидии:
Проведение работ внутри границ земельного участка заявителя по договору о подключении в рамках догазификации
Покупку и установку газоиспользующего оборудования*, произведенного на территории РФ (котел, газовый водонагреватель, газовая плита, газовая варочная панель, счетчики газа, колонка (или бойлер косвенного нагрева), система контроля загазованности)
*Оборудование должно быть приобретено в газораспределительной организации, с которой заключен договор на газификацию
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛОГО ДОМА В РАЗМЕРЕ 100 000 РУБЛЕЙ Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 656 от 25.10.2019 установлены следующие категории граждан:
Участники ВОВ
Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
Лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО и члены их семей
Инвалиды*
Семьи, имеющие детей-инвалидов*
Многодетные семьи*
*При условии, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в РБ
Что можно оплатить с помощью субсидии:
Проведение работ внутри границ земельного участка заявителя по договору о подключении
Покупку и установку газоиспользующего оборудования (котел, газовый водонагреватель, газовая плита, газовая варочная панель, счетчики газа, колонка (или бойлер косвенного нагрева), система контроля загазованности)
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РБ
+7(347)218-17-43
Управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан
+7 (347)229-91-90
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
+7 (800)100-00-01
ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения РБ»
Субсидия предоставляется заявителю при условии, что заявитель и (или) члены его семьи, один из собственников индивидуального жилого дома не получали субсидию или иную форму государственной поддержки по газификации индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан.