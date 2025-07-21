Субсидия предоставляется заявителю при условии, что заявитель и (или) члены его семьи, один из собственников индивидуального жилого дома не получали субсидию или иную форму государственной поддержки по газификации индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан.