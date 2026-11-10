Как новые технологии помогут Башкирии взять под контроль качество воздуха
Как новые технологии помогут Башкирии взять под контроль качество воздуха
Башкортостан – один из наиболее индустриально развитых регионов страны, где защите окружающей среды уделяется приоритетное внимание. Республика занимает третье место в ПФО по объему инвестиций в охрану природы. Благодаря масштабной работе Минэкологии РБ, реализации федерального проекта «Чистый воздух» и модернизации производств в промышленных центрах удалось добиться устойчивой тенденции к снижению объемов выбросов загрязняющих веществ.
Чтобы сделать экологический контроль еще более точечным и оперативным, следующим логичным шагом может стать внедрение непрерывного автоматизированного экомониторинга.
Релевантный опыт:
от Югры до Красноярска
Релевантный опыт:
от Югры до Красноярска
Внедрение предиктивной аналитики на нефтехимических узлах республики потенциально способно решить проблему, с которой уже столкнулись в других промышленных регионах. Так, в ХМАО — Югре в рамках пилотного проекта в одном из городов была протестирована отечественная цифровая платформа, которая в ходе трехмесячного наблюдения фиксировала превышения предельно допустимых концентраций веществ. Перенос подобного цифрового опыта на башкирскую почву мог бы дать значительный эффект.
В Красноярском крае, исторически сталкивающемся с проблемой «черного неба», запустили пилотный проект по экологическому мониторингу. Цифровая платформа в режиме реального времени отслеживает качество воздуха в Красноярске и с помощью математической модели, учитывающей розу ветров и особенности рельефа, прогнозирует рассеивание загрязняющих веществ. Технологии искусственного интеллекта позволяют определить потенциальный источник загрязнения и оперативно реагировать на возможные риски.
В Тамбове МТС запустила пилотный проект по контролю качества атмосферного воздуха и выявлению источников загрязнения. Все данные автоматически передаются на специализированную цифровую платформу оператора и наглядно отображаются на интерактивной карте региона с доступом для специалистов Минэкологии.
При этом предиктивные аналитические платформы доказали свою эффективность и в предупреждении других природно-климатических угроз, с которыми работают надзорные органы. Показательный пример – соседний Татарстан, где оператор МТС совместно с региональным МЧС запустил систему мониторинга и прогнозирования паводков. Комплекс на базе интернета вещей (IoT) в реальном времени отслеживает уровень воды в реках, а алгоритмы прогнозируют развитие ситуации. Это позволяет спасателям заранее оценивать риски затопления населенных пунктов и точнее планировать защитные мероприятия.
Как именно цифровым системам удается вычислять нарушителя, которого раньше невозможно было поймать с поличным? Современные платформы представляют собой сложные аналитические комплексы, которые объединяют стационарные посты и мощные вычислительные алгоритмы. Первые работают круглосуточно, передавая данные в единый центр в режиме реального времени. Как только фиксируется скачок загрязняющих веществ, в дело вступает искусственный интеллект.
«Мы уже внедрили систему экомониторинга в нескольких регионах, в том числе и в Поволжье. Сейчас планируем расширять этот проект дальше внедрение технологий искусственного интеллекта позволит делать прогнозы негативного влияния на окружающую среду. Это поможет предприятиям избежать нештатных ситуаций и предотвращать аварии, а бизнес и государство смогут получить точные данные и вовремя реагировать на угрозы для экологии»
рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
Технологически механизм работает так: алгоритм строит математическую модель рассеивания примесей. Он учитывает розу ветров, рельеф местности, скорость воздушных потоков и температурные инверсии. Выявив превышение ПДК, система прокладывает трассу обратного движения облака загрязнения и указывает на конкретную трубу-источник. Вся картина фиксируется в цифровом логе, который обладает юридической силой и становится неопровержимой доказательной базой для надзорных органов.
Потенциальный эффект
для Башкирии
Потенциальный эффект
для Башкирии
Как отмечают разработчики, использование подобных решений открывает дополнительные возможности для оптимизации работы надзорных ведомств. Автоматизация сбора и анализа данных позволяет сократить потребность в трудоемких ручных замерах и выездах мобильных лабораторий, а также оперативнее выявлять потенциальные источники загрязнения.
Еще одно важное преимущество цифровизации — формирование более объективной информационной базы для принятия управленческих решений.
Наличие структурированных данных об экологической обстановке может упростить работу государственных органов при оценке ситуации и подготовке материалов для дальнейшего разбирательства. Кроме того, как показывает практика других регионов, открытость экологических данных способствует снижению социальной напряженности: жители промышленных центров получают больше информации о качестве воздуха, что повышает прозрачность экологического контроля и доверие к работе профильных ведомств. Главная ценность ИТ-решений в экологии – это возможность работать на опережение. При неблагоприятных метеоусловиях система способна заранее спрогнозировать риск застоя воздуха, это дает властям драгоценное время до того, как город накроет смогом. В этот период можно вводить режим НМУ и в превентивном порядке просить промышленные предприятия снизить нагрузку на трубы.
В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан подтверждают, что для региона с высокой антропогенной нагрузкой внедрение современных цифровых решений открывает новые возможности для повышения эффективности эко-контроля.
«Крайне важно задействовать весь доступный арсенал инструментов, позволяющих получать актуальные данные о состоянии окружающей среды и своевременно принимать управленческие решения. Цифровые сервисы дают возможность не только фиксировать текущую обстановку, но и моделировать потенциальные экологические риски»
– отмечает заместитель министра природопользования и экологии РБ Шамиль Фаррахов.
В министерстве подчеркивают, что Башкирия уже активно применяет искусственный интеллект на практике. Республика одной из первых в стране запустила систему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ГИС ТКО-Башкортостан 2.0), данные из которой с 2025 года передаются в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов. Встроенная нейросеть анализирует фотоотчеты с контейнерных площадок, контролирует графики вывоза и автоматически выдает замечания муниципалитетам. Также работают автоматические посты мониторинга воздуха, которые в реальном времени фиксируют превышения ПДК.
Таким образом, ведомство уже обладает инструментами для фиксации текущей обстановки, а для точного вычисления конкретной трубы-источника, особенно когда ветер переносит облако за пределы предприятия, следующим шагом может стать математическое моделирование. И здесь у региона есть прочный фундамент: местный опыт работы с нейросетями в сфере обращения с отходами доказывает, что инфраструктура Башкирии готова к работе со сложными данными. На этом фоне интеграция предиктивной аналитики выглядит закономерным развитием цифровой экосистемы республики.
От городских улиц
– в производственные цеха
От городских улиц

в производственные цеха
Башкортостан – регион с мощным нефтехимическим кластером, где вопросы промышленной безопасности на особо опасных производственных объектах стоят так же остро, как и защита окружающей среды. Традиционно эко-мониторинг затрагивает атмосферу городов, оценивая влияние выбросов на жителей. Однако, как отмечают в компании, использование подобных цифровых платформ в перспективе позволяет расширить эти рамки и перенести контроль непосредственно на сами промышленные площадки и в производственные цеха.
Суть подхода заключается в непрерывном автоматическом контроле воздуха в рабочих зонах. Датчики, установленные внутри цехов, способны в режиме реального времени фиксировать даже минимальные концентрации опасных веществ. В отличие от ручных замеров, автоматика мгновенно передает сигнал на пульт инженера. Это позволяет предотвратить развитие аварии еще до того, как концентрация газов станет критической для здоровья сотрудников или приведет к масштабному выбросу уже в атмосферу города.
«Сегодня мы переходим к контролю безопасности непосредственно в производственных помещениях. Наше решение помогает предприятиям соответствовать строгим требованиям по охране труда и промышленной безопасности. Благодаря мгновенному информированию о потенциальных угрозах до развития аварийных ситуаций мы снижаем риски для сотрудников и затраты на восстановление рабочих процессов»
отметил Егор Фисюк.
Практика соседних регионов показывает, что переход на цифровой эко-мониторинг становится стандартом для территорий с развитой промышленностью. ХМАО, Красноярский край и Тамбовская область одними из первых оценили потенциал предиктивной аналитики и сделали данные о воздухе открытыми. Башкортостан с его масштабными инвестициями в экологию сегодня находится на том этапе, когда вопрос масштабного внедрения подобных платформ выглядит делом времени. Технологии доказали свою управленческую и юридическую ценность, а значит, вполне могут стать следующим шагом в развитии природоохранной системы республики.
фото:

МТС
ИА Башинформ