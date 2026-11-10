Как новые технологии помогут Башкирии взять под контроль качество воздуха

Наличие структурированных данных об экологической обстановке может упростить работу государственных органов при оценке ситуации и подготовке материалов для дальнейшего разбирательства. Кроме того, как показывает практика других регионов, открытость экологических данных способствует снижению социальной напряженности: жители промышленных центров получают больше информации о качестве воздуха, что повышает прозрачность экологического контроля и доверие к работе профильных ведомств. Главная ценность ИТ-решений в экологии – это возможность работать на опережение. При неблагоприятных метеоусловиях система способна заранее спрогнозировать риск застоя воздуха, это дает властям драгоценное время до того, как город накроет смогом. В этот период можно вводить режим НМУ и в превентивном порядке просить промышленные предприятия снизить нагрузку на трубы.