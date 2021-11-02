Анастасия Иванова,

победительница Всероссийского фестиваля-конкурса эстрадной чувашской песни «Кĕмĕл сасă - 2020» («Серебряный голос - 2020»):

— Мои родители всегда имели активную гражданскую позицию, участвовали в выборах, переписях населения, и я тоже не привыкла быть в стороне. Я прошла перепись дистанционно, ответив на все предложенные вопросы. Считаю это важным, ведь так государство получает статистику: сколько граждан в стране, какой национальности, в каких условиях они живут и так далее. И мы не просто заполняем анкету, мы рассчитываем, что через несколько лет наши ответы отразятся на качестве жизни – будут построены новые школы, там, где их не хватает, будет оказана нужная государственная поддержка.