С 18 ноября вступают в силу требования главного санитарного врача об обязательной вакцинации. Как мы рассказывали ранее, это касается врачей, учителей, чиновников, вахтовиков, силовиков, социальных работников и других. Полный список и сам документ можно почитать по этой ссылке
. Уже с 18 декабря работодатель имеет право отстранять непривитых от работы и не платить зарплату. Так написано в статье 76 Трудового кодекса РФ.
Если человек провел вакцинацию от коронавируса, его рекомендуется освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы. С конца октября всем работодателям рекомендовано перевести непривитых работников старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционную работу.