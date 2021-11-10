Чтобы не запутаться, что можно, а что нельзя, мы собрали все действующие нормы в один текст. Под словом «документы» ниже мы имеем в виду один из трех:



- сертификат или QR-код вакцинированного;



- справку, что переболел максимум полгода назад;



- справку, что есть противопоказания к вакцинации + отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад.