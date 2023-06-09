Как изменилась Уфа за сорок лет. Показываем наглядно
Наш фотограф Валерий Шахов достал из архива свои фотографии Уфы 70-80-х годов прошлого века и сделал точно такие с той же точки, а дизайнер Валерия Любина склеила их в одну, чтобы можно было листать. Получилось залипательно! Двигайте ползунок на фото влево и вправо.
Стадион Труд (1980)
Центральный рынок — это пока два небольших павильона, «Уфа-Арены» нет и даже не планируется, а на ее месте стоит стадион «Труд», где проходят соревнования по мотогонкам.
Парк Якутова (1978)
Даже почти полвека спустя парк имени Якутова – любимое место отдыха горожан, только разве что уровень воды в озере Солдатское стал ниже.
Перекрёсток Аксакова-Революционная (1986)
Улица стала существенно шире, склон в сторону Нижегородки застроили и только крутой трамвайный поворот все тот же.
Перекресток Цюрупы-Достоевского (1982)
Вид на популярный некогда магазин «Океан». Проезжую часть за сорок лет расширили практически в два раза. За пятиэтажками по улице Цюрупы видны еще частные дома.
Поворот с Сочинской на Библиотечный техникум (1986)
На переднем плане – здание Библиотечного техникума. В 1989 году учебное заведение переехало, а ветхое здание позже снесли.
Вид с улицы Сочинской на кинотеатр «Луч» (1987)
Кинотеатр «Луч» долго пользовался популярностью у уфимцев, но закрылся после перестройки. Здание пришло в запустение, какое-то время стояло с разрушенной крышей. Сейчас в нем находится мечеть «Ихлас».
Сергиевская церковь (1981)
Вид с Монумента Дружбы на церковь и соседние дома.
Сочинская, поворот на Пугачева (1986)
Вид с Монумента Дружбы на развязку до Пугачева. Моста через Каменную переправу еще нет, активного жилищного строительства в Зауфимье тоже, дорога ведет до частного сектора.
Советская площадь (2018)
Еще несколько лет назад Советская площадь была большой вонючей парковкой, а теперь – любимое место десятков тысяч горожан и место проведения событий международного уровня.
ДК «Нефтяник» (1977)
Изначально здание называлось ДК «Нефтяник» и на фото как раз момент его строительства. Несколько лет назад его полностью реконструировали, назвали Государственный концертный зал «Башкортостан». Тут дают концерты и симфонический оркестр, и рок-музыканты.
Перекресток Ленина и Кирова (1977)
Культовый магазин «Спорттовары», а на заднем плане – частный дом. Сейчас на этом месте пешеходная часть, за которой расположен ГДК «Башкортостан».
Улица Чернышевского (2005)
Строительство «Галереи Арт». Ранее на этом месте стоял дом купца Садретдина Назирова. От здания остался только фасад, который стал основой декора нового комплекса.
Перекресток Карла Маркса и Александра Пушкина (1976)
Некоторые до сих пор считают, что когда-то тут была улица «красных фонарей», но на самом деле это миф. Дом принадлежал хлеботорговцу Павлу Ивановичу Костерину и использовался как гостиница. В советское время тут располагалась таможня, а сейчас молодежное пространство «Йәшлек House».
Перекресток Ленина и Пушкина (1978)
Практически неизменная часть центра города, разве что проезжая часть стала шире.
Перекресток Октябрьской революции и Воровского (1986)
Преобразившаяся часть одной из центральных улиц города.
Улица Кирова (1976)
Справа еще целый Ленинский мемориал, а на заднем плане только Горелый завод - скоро здесь откроют Дом профсоюзов.
Подготовил: Станислав Шахов. Фото: Валерий Шахов. Верстка: Валерия Любина. 09.06.2023