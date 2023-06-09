Наш фотограф Валерий Шахов достал из архива свои фотографии Уфы 70-80-х годов прошлого века и сделал точно такие с той же точки, а дизайнер Валерия Любина склеила их в одну, чтобы можно было листать. Получилось залипательно! Двигайте ползунок на фото влево и вправо.