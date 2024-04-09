Что сделано:
В Башкирии отметили четыре больших направления экологической работы. Во-первых, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. С крупнейшими предприятиями провели переговоры и заключили соглашения, по которым до 2030 года они снизят загрязняющие выбросы почти на четверть.
Во-вторых, это решение ситуации с загрязнёнными сточными водами. Основная их часть приходится на «Башкирскую содовую компанию», предприятие ужа начало выправлять сложившуюся на протяжении десятилетий экологическую ситуацию и одной из первых в республике получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора.
В-третьих, это ликвидация накопленного вреда окружающей среде. По количеству несанкционированных свалок мы были в числе первых в стране, более 3000 уже ликвидировали, и работа продолжается. Часть особо крупных свалок вошли в федеральный проект «Генеральная уборка».
В-четвертых, это борьба с нарушениями в сфере недропользования. Благодаря работе межведомственной комиссии удалось аннулировать 13 лицензий по россыпному золоту у компаний, которые вели работу варварским способом. Заведено несколько уголовных дел.
«Я очень благодарна Главе Башкортостана за внимание к экологическим вопросам. Мы достаточно плотно работаем с республикой и понимаем ту озабоченность, которую высказывает руководство региона. Потому что люди справедливо требуют дать им возможность жить в экологически чистой республике», - говорит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
.