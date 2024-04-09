Что касается медицины, главный итог пятилетки – ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73,2 лет, это наивысшее достижение за всю историю Башкортостана: еще пять лет назад она едва превышала 70 лет. Этот показатель является интегральным для всей системы здравоохранения и характеризует эффективность работы отрасли.



Этого удалось достичь за счет масштабных вложений в отрасль, строительства новых больниц, поликлиник и ФАПов, медицинского оборудования и автомобилей, роста количества врачей и доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году стартовала программа модернизации здравоохранения Уфы стоимостью 8 млрд рублей. Впервые в Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена в поликлиниках более 60 единиц тяжелой техники.

