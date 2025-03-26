«В республике создали оперативный штаб, он работает круглосуточно. За ситуацией наблюдают с помощью дронов и пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Во всех деревнях и селах местные администрации и сельсоветы организовали временные гидропосты, проводят мониторинг. С начала половодья затопило 121 жилой дом, 341 придомовую территорию, два садовых участка, 29 участков дорог, пять низководных мостов. По состоянию на вторник, 25 марта, остаются подтоплены 15 придомовых территорий, пять участков автодорог и один мост. Жителям, пострадавшим от большой воды, будет оказана финансовая помощь, в том числе по потере домашней живности».