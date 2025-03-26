Как Башкирия борется с последствиями паводка. Главное
На телеканале БСТ прошел брифинг, где ответили на самые главные и актуальные вопросы о раннем половодье этого года
«В республике создали оперативный штаб, он работает круглосуточно. За ситуацией наблюдают с помощью дронов и пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Во всех деревнях и селах местные администрации и сельсоветы организовали временные гидропосты, проводят мониторинг. С начала половодья затопило 121 жилой дом, 341 придомовую территорию, два садовых участка, 29 участков дорог, пять низководных мостов. По состоянию на вторник, 25 марта, остаются подтоплены 15 придомовых территорий, пять участков автодорог и один мост. Жителям, пострадавшим от большой воды, будет оказана финансовая помощь, в том числе по потере домашней живности».
Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
«Все гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. Павловское, Юмагузинское, Нугушское работают в режиме наполнения. Угроз возникновения аварийных ситуаций нет».
Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.
«Готовясь к паводку, мы провели все плановые работы и мероприятия: дноуглубительные, берегоукрепительные работы, смотр сил и средств во всех муниципальных образованиях. Если мы раньше заблаговременно проводили учения, то в этом году отрабатывали реальную обстановку в селе Азово, куда были направлены силы и средства».
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.
«Почему в республике нет своего ледокола? В прежние годы Белая была судоходной рекой, а сейчас появилось много дорог, речные пути стали мало востребованными. На реке образуются отмели, требуется расчистка русла. Судно такого типа не сможет пройти. Если дно Белой станет достаточно глубоким, тогда мы готовы рассмотреть вопрос о приобретении».
Кирилл Первов, руководитель Госкомитета по делам ЧС.
«В первые дни жизни в пунктах временного размещения жители Азово испытывали тревогу, сильное беспокойство, страх, проявляли агрессию, они не могли поверить в происходящее и часто повторяли, что такого просто не может быть. Сегодня тревожность снизилась, они заняты решением бытовых проблем, то есть их беспокоят откачка воды, просушка домов, наличие продуктов питания, одежды».
Психолог Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Юлия Курмиева.
В Башкирии последствия паводка готовы ликвидировать 16 тысяч человек, 4 тыс. единиц техники и 207 плавсредств. 333 пункта временного размещения готовы к приему порядка 45 тыс. человек.
«С начала половодья свыше 28 раз проведены взрывные работы в Архангельском, Илишевском, Дуванском, Салаватском, Чишминском районах и в городе Уфе. Благодаря им на территории Архангельского района активизирован процесс ледохода и достигнуто снижение уровня воды на подтопленных территориях более чем на три метра, а под Уфой не допущено подтоплений территорий и материального ущерба».
Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
«Хотелось бы отметить решительность и героизм жителей деревни Азово, которые еще до приезда спасателей в момент резкого прихода воды включились в работу, организовали лодку, на частной технике высокой проходимости вывозили людей и до сегодняшнего дня продолжают помогать спасателям. За самоотверженность и отвагу их планируем наградить медалями МЧС России. Сейчас готовятся документы, в том числе ходатайство Правительства Республики Башкортостан».
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.
Если дом попал в зону подтопления, нужно прекратить пить воду из скважин до проведения лабораторных исследований. В период половодья в первую очередь опасны кишечные инфекции.
«Уровень реки Белой пока снижается, потому что в южной зоне пики половодья уже прошли. Однако в северо-восточной зоне будет увеличиваться объем поступления талой воды в реки, плюс есть еще река Дёма, которая находится в режиме развития половодья. Одним словом, спасатели не расслабляются».
Кирилл Первов, руководитель Госкомитета по делам ЧС.
«На борьбе с паводками – не экономим, ежегодно на новую технику выделяется 70-80 миллионов рублей. В прошлом году закупили болотоходы, вездеходы, катера – всё, чтобы в любое время года спасатели могли действовать оперативно. Одна из важных покупок – пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который как раз помог оценивать паводковую ситуацию в этом году».
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.