Радий Хабиров выделил 200 млн рублей на помощь талантливым молодым ученым Башкирии. В первом этапе приняли участие более ста молодых дарований в возрасте от 21 до 35 лет. Одни получили по миллиону рублей на решение своего жилищного вопроса, другие прошли стажировки в ведущих вузах и научных центрах России и мира. Совместно с коллегами со СМИ рассказываем их истории.