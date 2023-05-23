Денис Балтиков приехал в Уфу из Янаульского района в 2009 году и уже на первом курсе знал, что свяжет свою жизнь с преподаванием и наукой. Сейчас он кандидат технических наук, старший преподаватель энергетического факультета, заместитель декана по воспитательной работе и молодежной политике. Молодой ученый принимал участие в многочисленных конкурсах, получал президентские стипендии, работал в профкоме, занимался в спортивных секциях, а еще за год самостоятельно собрал экологичную газогенераторную установку, предназначенную для уничтожения отходов, например, древесных. То, что попадает внутрь, не горит, а тлеет. За счет малой подачи воздуха выходит из печи не CO2 (диоксид углерода), а CO (монооксид углерода). Сейчас он работает над устройством, которое позволило бы утилизировать отработанные резину и пластмассу. По сути, это безотходная и экологичная переработка мусора.
«Честно говоря, когда я узнал о возможности, то отнесся скептически. Чтобы какому-то простому преподавателю дали деньги… Но решил попробовать, как раз купил жилье в ипотеку. Декабрьским утром я проснулся, пошел умываться, брякнул телефон. Смотрю сообщение, давай считать, шесть нулей! О, миллион пришел! Бужу жену, показываю. А уже на следующий день направили деньги на погашение ипотеки. У меня сразу сократился срок с 13 лет до 5! Это сигнал: ребята, занимайтесь наукой. В этом вопросе лед тронулся. Люди действительно теперь пойдут в науку. У нас хорошая база, сильные педагоги, качественные знания, но есть что улучшать, в частности, материально-техническую базу, образовательные процессы. Всегда есть куда расти. Помимо прочего, благодаря властям вузами, наконец, заинтересовались предприятия, начали сотрудничать. Поэтому такая поддержка очень важна, она действительно мотивирует», - рассказал Денис Балтиков изданию «Горобзор»
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