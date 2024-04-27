Уроженец Палестины Адхам Абуайяш живет в Уфе уже семь лет. Здесь он окончил магистратуру и продолжает заниматься наукой в аспирантуре УУНиТ, завел семью и воспитывает ребенка. Он изучает новые материалы, которые применяются в авиастроении. Вначале он немного побаивался ехать, потому что из фильмов был наслышан о русской мафии. Но его дядя сказал: «Все, что говорят о России, неправда!». И вот Адхам живет тут.
«В Палестине при выборе квоты нам предложили список из более 50 городов, включая Казань, Уфу, Берн. Изучил информацию в интернете и понял, что Уфа моему сердцу ближе, чем другие города. Потом уже понял, что не ошибся. Я жил в Москве, это очень шумный город, там мне тяжело. Там люди ходят в наушниках, ничего не видят и не слышат, словно тело без души. А здесь люди добрее, заботливее. Если на улице зимой попадусь без шапки какой-нибудь бабушке, она меня отругает как своего внука», - рассказывает Адхам в интервью «Электрогазете»
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Как рассказывает ученый, за последние несколько лет вуз сильно изменился, открылось много новых лабораторий, новых факультетов. А проект «Моторы будущего» просто классный!