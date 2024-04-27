«Счастье можно рассматривать с двух сторон. Что-то будет связано с химией, физикой, математикой – чем-то более точным; другое будет связано с психологией, социологией – с науками, которые непосредственно связаны с людьми. То, чем занимаюсь я, связано с точными науками, это не работа с людьми, а работа с определенными материалами или с людьми скорее как с предметом изучения, а не как с личностью», - рассказывает она.



Осенью 2022 года Дарья приняла решение вернуться домой поближе к родным, к семье. Сейчас деятельная девушка - научный сотрудник в Институте фундаментальной медицины в «Лаборатории поиска малых таргетных молекул» и по совместительству ассистент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, помимо этого плотно сотрудничает и с другими лабораториями БГМУ, готовится стать магистром, кандидатом, а потом доктором наук. Только не в Англии, а в России.

