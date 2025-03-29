Проблема граждан не в том, что люди не знают советов. То, что нельзя диктовать смс-коды, три цифры с оборота карты или вестись на телефонные угрозы, всем известно. Их слышали не раз и те 14 тысяч жителей республики, которые в прошлом году стали жертвами и лишились денег. Проблема в том, что, когда ему звонят или приходит смс, падает на почту письмо – человек не сопоставляет полученные знания с происходящим прямо сейчас обманом. Знание не переходит в навык, а должно!



Говорят, лучше всего усваивается информация, которая окрашена эмоциями – негативными или позитивными. И тут уже все средства хороши. Может быть, через эти забавные прилипчивые песни люди, наконец, усвоят простые правила кибербезопасности?