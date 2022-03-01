Международный женский день в России, это не только главный девичий праздник страны, но и символический переход от зимы к весне. От обилия первых цветов в этот день, и правда, кажется, что тепло все ближе.
Искренне желаем всем встретить 8 марта мирно и счастливо. А чтобы праздник прошел еще лучше, давайте посмотрим, что можно подарить мамам, сестрам, коллегам, любимым женщинам и дочкам в этот день.
Почувствовать себя настоящей гимнасткой, исполнив красивые па на подвесном кольце, можно в спортивном центре воздушной гимнастики «НЕБО».
Вы попробуете несложные элементы на полотнах, кольце, петле или все сразу. И сделаете красивые фотографии.
Занятия абсолютно безопасны. В студии используется надежное и сертифицированное цирковое оборудование, которое регулярно проверяется.
Высота потолков в зале – восемь метров, это самый высокий зал для воздушной гимнастики в Уфе.
Но будьте спокойны! Вы будете заниматься на небольшой высоте над страховочным матом при поддержке профессионального тренера. Занятие по воздушной гимнастике в центре «Небо» будет интересно и детям, и взрослым. Вы также можете выбрать групповое посещение для мамы и ребенка.
Подарите здоровье, заряд бодрости и стройную подтянутую фигуру. В Фитнес-Арене 3000 помогут добиться самых смелых целей при любых исходных параметрах. Здесь представлено более 45 видов групповых программ, включая BODY PUMP, йогу и танцевальные направления, занятия в тренажерном зале, на скалодроме входят в клубную карту.
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Красивые ногти от ARS Studia
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