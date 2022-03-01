Необычным сюрпризом для любимого человека может стать экскурсия в конный клуб «Жуковский».



В клубе можно приобрести подарочные сертификаты на конную прогулку на манеже или фотосессию, в которую уже включены услуги фотографа.



Верховая езда в группе конного проката на манеже рассчитана на людей всех уровней подготовки, в том числе тех, кто сел на лошадь впервые.



Во время экскурсии вас проведут по разным помещениям клуба, покажут, как живут лошади и расскажут об особенностях общения с ними.



Перед катанием тренер проведет инструктаж по технике безопасности и объяснит, как сесть, держаться и управлять лошадью во время езды.



Судя по отзывам, большое впечатление на посетителей клуба производит и само его расположение.



«Жуковский» находится в живописном месте на природе и свежем воздухе. Катание на лошади проходит в большом красивом манеже под полусферической крышей.

