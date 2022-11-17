Кому выгодно создавать такие зоны?

Если разбираться, то всем.



В первую очередь для людей это новые рабочие места – на новых предприятиях можно получать достойный заработок, не уезжая на длительные вахты. Плюс меняется мир вокруг – в деревнях и селах районов проводят газ, воду и канализацию, ремонтируют дороги, строят детские площадки и хоккейные коробки.



Государству это интересно, прежде всего, для развития высокотехнологичной промышленности – в регион приходят новые производства, бизнес платит тут налоги, решает вопросы с безработицей.



Для Ишимбайского и Стерлитамакского районов это живые деньги, которые поступят в местный бюджет.



Для бизнеса это новые возможности и выгоды. Это готовая инженерная инфраструктура, к которой можно подключиться и получить существенные налоговые льготы, вплоть до ста процентов.

