«Успех «Алги» объясняется прежде всего общим благоприятным климатом для инвесторов, удачным расположением рядом с Южным промышленным узлом и личным участием Радия Хабирова. Для бизнеса очень важны гарантии первого лица. Количество резидентов, конечно, не цель, важен оборот, который будут демонстрировать предприятия, налоги, которые они в перспективе принесут. Пока говорить о финансовых показателях рано, так как резиденты сейчас несут инвестиционные затраты, поэтому ориентируемся на количество, а тут несомненный успех», -
директор Института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, профессор, доктор экономических наук Константин Гришин.