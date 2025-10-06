Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
С 2021 по 2025 гг. компания «Ростелеком» вложила более 2 млрд рублей в модернизацию сети в республике, обновила оборудование, расширила магистральные каналы связи, активно меняла устаревшие медные линии на современные волоконно-оптические (по технологии GPON), принципиально поменяла подход к взаимодействию с абонентами.
Интернет без сбоев
Если говорить простым языком, трафик до пользователей «бегает» между континентами, странами и городами по магистральным каналам связи. Если пропускная способность канала недостаточная, скорость интернета может снижаться. Чтобы этого не произошло, компания масштабно расширила каналы. Работу можно сравнить с заменой старого водопровода на новый, большего диаметра.
Для бесперебойной работы даже при аварийных или внештатных ситуациях «Ростелеком» создал резервные линии связи. Если по какой-либо причине основная сеть выйдет из строя, интернет-трафик автоматически переключится на запасную. Это позволит абонентам оставаться онлайн и, скорее всего, даже не заметить технического сбоя. Скорость передачи данных останется прежней, потому что пропускная способность обеих линий одинаковая.
«Летает» даже в глубинке
Интересный факт: в удаленных уголках Башкирии скорость интернета от «Ростелекома» выше, чем в городах. В тысячи селах республики старый медный кабель заменили на волоконно-оптический (по технологии GPON), так называемое оптоволокно. Теперь сельчане могут выбирать скорость передачи данных от 300 до 900 Мбит/с. В городе тоже модернизируют сети, но так как в них есть еще и стабильная мобильная связь, клиенты предпочитают стандартную скорость в 100 Мбит/с. Словом, все по запросу абонентов.
Работа по переходу на оптоволокно в Башкортостане продолжается. У компании есть амбициозная цель к 2030 году полностью отойти от устаревших медных линий связи.
Всегда оставаться на связи
Башкирия – регион со сложным рельефом. В некоторых отдалённых горных местностях нет возможности проложить кабели для интернета и ТВ. Чтобы не оставлять такие населенные пункты совсем без связи, в нашей стране реализуется государственная программа «Устранение цифрового неравенства», где «Ростелеком» выступает ключевым партнером. Компания устанавливает базовые станции сотовой связи в небольших деревнях. Так у людей впервые появляется мобильные связь и интернет-стандарта 4G/LTE. Кстати, в этом году «Ростелеком» в республике начал устанавливать базовые станции отечественного производства «Булат».
Геннадий Разумикин
министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
Базовые станции устанавливаются в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 1000 человек. Выбор мест для строительства вышек осуществляется с учетом технической возможности, отсутствия мобильного интернета и результатов голосования на портале «Госуслуги». По количеству поданных заявок Республика Башкортостан – один из лидеров федеральной программы.
Еще одна важная программа, которая реализуется совместно с Минцифры РБ, называется «Доступный интернет». К 300 труднодоступным деревням и селам, где живут от 250 до 500 человек, провели оптику. Так высокоскоростной интернет до 300 Мбит/с пришёл в 23,5 тысячи домов.
Например, в прошлом году «Доступный интернет» дошел до села Кулгунино. Напомним, от этой деревни до села Макарово Ишимбайского района сейчас строят новую дорогу, которая соединит Ишимбайский и Бурзянский районы. То есть к населенному пункту еще только прокладывают новый путь. А «Ростелеком» оптику протянул и интернет в домах кулгунинцев уже есть.
Сергей Чирков
директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Я очень горжусь этим проектом. Надо видеть глаза жителей отдаленных уголков, перед которыми открылись широкие возможности для дистанционного обучения, развития, построения бизнеса, удаленной работы. Программа «Доступный интернет» – уникальный для нашей страны проект, реализованный в Башкирии. В 2021 году благодаря ему интернет появился в 262 населенных пунктах, а в 2024 – в 24 селах и деревнях.
Дистанционное решение проблем
При технических сбоях абонентам важно, чтобы проблему устранили быстро. Для возможности делать диагностику и помочь удаленно, «Ростелеком» обновил устаревшие роутеры клиентов и коммутаторы в многоквартирных домах на новые, с возможностью дистанционного управления. За три года новое оборудование появилось в 3000 домов и было заменено клиентского оборудование у 50 тыс. абонентов. Теперь большая часть технических неисправностей устраняется прямо во время разговора с оператором.
Разумеется, удаленно решить вопрос получается не всегда. Если произошла физическая поломка, например, собака перегрызла кабель в квартире, то нужно вызвать мастера.
Скорая помощь при физических поломках
«Ростелеком» представлен в 90% населенных пунктов нашей огромной республики. Чтобы при необходимости мастера выезжали на заявки быстро, компания создала сеть из 14 сервисных центров. У каждой из них своя зона обслуживания. Благодаря чему, например, жителю Баймака не придется ждать мастера из Уфы для подключения ТВ и интернета или устранения поломки.
Удобная обратная связь
Абоненты, которые с «Ростелекомом» давно, могли сталкиваться с трудностями, чтобы дозвониться до операторов кол-центра. В компании эту проблему признавали. Поэтому с 2022 года полностью переформатировали работу в нескольких направлениях.
Были расширены коммуникации. Теперь с вопросом можно обратиться не только на «горячую линию», но и оставить заявку в «Личном кабинете Ростелекома» или написать в чат мобильного приложения «Единый личный кабинет». Сейчас примерно 20% обращений оформляются онлайн.
Год назад интегрировали голосового робота, который очень быстро учится. Если вначале он знал только девять сценариев, мог ответить на простейшие запросы о задолженности или авариях на линии, то сейчас запомнил уже более 300 скриптов. Например, может диагностировать и решить технические проблемы с оборудованием. По заложенным сценариям задает уточняющие вопросы, выясняет причину поломки и, если ее можно решить удаленно, сам нажимает необходимые кнопки в системе. То есть полноценно заменяет оператора кол-центра. Бот обрабатывает 16% звонков от абонентов.
Сергей Чирков
директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Оператор подключается к беседе робота с абонентом только в нетиповых ситуациях. Одна из ключевых «фишек» в том, что разговор переведется на оператора на том этапе, на котором остановился робот. То есть звонившему не придется рассказывать оператору о своей проблеме сначала. Сотрудник видит в системе, с чем вы позвонили и что уже сделали. И в кратчайшие сроки решает вопрос клиента.
В компании очень гордятся голосовым ботом, потому что полностью создали его сами.
Таким образом, 36% всех обращений решаются онлайн. Доступность операторов повышается, дозвониться до них гораздо проще. Среднее время ожидания ответа – 30 секунд.
«Ростелеком» защищает
Компания обеспечивает комплексную защиту абонентов, которая включает фильтр нежелательных сайтов. Сервис автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы.
Сервисы мониторинга утечек персональных данных и уведомлений об изменении данных в Бюро кредитных историй (БКИ) проинформируют абонентов, если на их имя был взят кредит или были скомпрометированы адрес электронной почты и номер телефона. Это позволит абоненту оперативно отреагировать и предотвратить дальнейшие мошеннические действия.
Обучает, наблюдает, развлекает
«Ростелеком» предлагает клиентам еще и цифровые сервисы для учебы и отдыха.
Школьникам и родителям хорошо известна платформа «Лицей», где собраны уроки по всей учебной программе. Заниматься по ней могут учащиеся с 1 по 11 класс. Есть возможность закрепить пройденный материал, вместе с педагогами сделать домашние задания, подготовиться к контрольной, ОГЭ и ЕГЭ. Программу помогают составлять педагоги рейтинговых российских школ и вузов.
Вопрос безопасности в домах с компанией тоже решается легко. Систему видеонаблюдения можно установить как в многоквартирных, так и в частных домах. Камеры снимают в высоком разрешении 4К, хранят данные до 30 дней и даже умеют «говорить». Дистанционно можно связаться с домом по громкой связи, вас там услышат. К примеру, голосом можно сделать замечание питомцу, который расшалился без хозяев.
Wink – один из крупнейших онлайн-кинотеатров с большим выбором оригинального контента отечественного производства. Помните, в начале года «выстрелил» сериал «Ландыши. Такая нежная любовь». После был «Челюскин. Первые» – историческая картина об освоении Арктики. Кстати, она имеет отношение к нашей Башкирии. Механиком маленького самолета в экспедиции был уроженец Белорецкого района. Ранее выходили «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация». Сейчас зрители активно смотрят и обсуждают «Москва слезам не верит. Всё только начинается», снятый по мотивам известного советского фильма.
Новые кинокартины и сериалы выходят каждые два месяца. Словом, рай киноманов. Тем более в одну подписку можно добавлять до пяти устройств, есть возможность скачать фильмы и смотреть их офлайн.
Такой комплексный подход к улучшению инфраструктуры и сервисов «Ростелекома» абоненты оценили. Это подтверждает стабильный рост клиентской базы в Башкирии. Что, в свою очередь, говорит о «Ростелекоме» как о надёжному провайдере, которому доверяют.