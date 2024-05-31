В Октябрьском башкирский, татарский, марийский, мордовский и чувашский национальные наряды можно пошить в целом специализированном ателье «Орион».
Тут затаривается и наша республика, и жители Татарстана, Чувашии, Мордовской республики, Ярославля, Ульяновска, Кургана, Тобольска, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Перми и даже из Казахстана, Австралии и Италии! 60-70 костюмов, преимущественно татарских и башкирских, ежемесячно производит небольшой коллектив из восьми портных, двух закройщиц и одной вышивальщицы.
«Где бы ни была, в первую очередь заезжаю в городской или сельский музей, чтобы сфотографировать орнаменты местных национальных костюмов. Разрабатывая узоры, сохраняем этническую аутентичность», - говорит руководитель ателье Сирина Муслухова «Октябрьскому нефтянику»
. Она сама участвует в изготовлении национальной одежды. Дизайн её, а также деловой одежды с элементами этники — это её работа.