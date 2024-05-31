Жители старинного села Воскресенское Мелеузовского района, где находится один из старейших на Урале заводов 18 века, бережно хранят традиции и обычаи своих предков, переехавших в эти места из центральной части Российской империи. Здесь до сих пор можно встретить жителей в русских народных костюмах горнозаводских крестьянок середины XVIII века. Они не только бережно хранятся во многих домах, но и шьются новые по лекалам настоящих платьев. На всех праздниках в Воскресенском каждый желающий может примерить эти образы. Туристов становится все больше и больше, с каждым сезоном их география расширяется.



«Эти наряды сшиты в ателье Мелеуза по специальным лекалам, которые мастера создали на основе оригинальных, сохранённых нашими бабушками. Рукава проймы очень широкие, сделаны специально, чтобы удобно было работать и размахивать свободно руками. Наряды сами по себе универсальные, легко снимаются лямки и платье можно превратить в сарафан или в юбку», – говорит заведующая сельским домом культуры и геогид парка «Торатау» Наталья Смирнова газете «Путь Октября».