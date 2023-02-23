Герои из Башкирии, про подвиг которых можно снять кино
В российском прокате с успехом идет фильм «Праведник» о подвиге уроженца Башкирии Николая Киселева. В 1942 году он вывел из фашистского гетто за линию фронта более 200 евреев, в том числе стариков и детей. Потомки спасенных называют его «Русским Шиндлером». Башкортостан всегда был родиной героев! Накануне Дня защитника Отечества мы собрали еще шесть подвигов наших земляков, достойных воплощения на большом экране.
«Черный генерал»
Двадцатилетний сельский учитель Даян Мурзин из Бакалинского района Башкирии обучает детей арифметике и чистописанию, знать не зная, что судьбой ему написано стать советским суперагентом.
Он возглавил партизанское движение на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Чехословакии. Он захватывал аэродромы с боевыми самолетами, подбивал вражеские танки, взрывал мосты, бил тысячи и взял в плен сотни фашистов, в том числе генерала Миллера и предателя генерала Власова. Был пятикратно ранен, но дожил до Победы вместе со своей возлюбленной Надеждой, которая буквально свалилась ему на голову, неудачно высадившись из подбитого самолета.
Даян Мурзин закончил войну в звании майора, но немцы прозвали его «Черным генералом» за жесткий характер и черную, как смоль, бороду, которую тот отпустил, чтобы казаться старше своих 23 лет. Его считает личным врагом сам Гитлер, за голову Мурзина назначено вознаграждение два миллиона марок.
«Рожденный летать»
10-летний Муса из маленького колхоза так очарован паровозами, что тайком от родителей переезжает в Уфу учиться в железнодорожный техникум. Но в городе у него новая любовь и страсть - самолеты! Шел 1937 год, на весь мир гремят имена Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова, которые долетели до США через Северный полюс. Муса записывается в аэроклуб и обещает своему другу, что однажды тоже станет таким же знаменитым.
О смелости, бесстрашии и невероятной удаче Мусы Гареева говорили все. 250 боевых вылетов, сотни пораженных целей и ни одного ранения. «От ранений Бог сохранил. Разве одна царапина на пальце была. Моя любовь его оберегала», - рассказывала жена летчика медсестра Галина Мигунова, с которой он поженился на фронте.
Вторым его ангелом-хранителем был стрелок, напарник и большой друг Александр Кирьянов. По статистике, на одного нашего погибшего летчика приходилось семь погибших стрелков, а Муса Гареев пролетал с одним!
Муса исполнил свое обещание. В мае 1945 года он стал первым за всю историю солдатом, получившим сразу две золотые звезды Героя Советского Союза.
«Поединок снайперов»
Скромный директор сельской школы Ишимбайского района Ахат Ахметьянов, уйдя на фронт, находит в себе невероятный талант снайпера. «Красная Звезда» и другие газеты с восторгом писали о его удивительной изобретательности в поиске целей, об умении на редкость метко стрелять. Его признают одним из лучших снайперов Красной армии. Известный писатель Илья Эренбург лично приезжает к Ахату, чтобы взять интервью и написать очерк.
Фашистский снайпер прятался за броневым щитом и вел огонь по нашим солдатам. Сбить его безуспешно пытались несколько дней. Ночью Ахметьянов уполз за проволочное заграждение, зарыл под щитом немца мину миномёта, на тупом её конце прилепил белую бумажку. Когда рано утром фашистский снайпер вернулся на свое место, Ахметьянов медленно прицелился в белую бумажку на мине и плавно спустил курок. Раздался взрыв. Немец вместе со щитком взлетел на воздух.
Всего за время службы Ахат Ахметьянов истребил 567 немцев и обучил снайперскому мастерству более 200 воинов Красной армии. Вернувшись домой после ранения, он снова стал преподавателем и до конца жизни учил детей математике, а к оружию не прикасался.
«Доставалов»
Он родился в Уфе. Его назвали Александром – в честь легендарного Суворова. Он с детства видел себя военным, как отец, и попросился служить в Воздушно-десантные войска. За его плечами целый ряд миротворческих миссий в Ереване, Баку, Оше, Узгене, Приднестровье и наконец Чечне.
29 февраля 2000 года. Чечня. Шестая рота на высоте 776 вступает в ожесточенный бой с боевиками. На пути двух с половиной тысячи террористов встали 90 российских десантников. Комбат Марк Евтюхин тщетно просит о помощи, но командование отказывает. Майор Александр Доставалов принимает сложное для себя решение нарушить приказ командования и пойти на помощь погибающей роте. Он не тешит себя иллюзиями и знает обстановку, но не может оставить своих друзей.
С десятью сослуживцами они добираются без потерь и вместе вступают в бой с войсками боевиков. Доставалова ранили, но он до последнего продолжал руководить десантниками. Это было последнее крупное и такое кровавое сражение той войны. 36-летнего гвардии майора ВДВ посмертно наградили званием Героя России.
«Безбашенный»
Фанис Хусаинов из Татышлинского района растет хулиганом. «Эко непутевый», - говорят ему вслед односельчане, а усатый полицейский грозно машет пальцем, когда видит пацана. Летом 2022 года Фанис уходит добровольцем на специальную военную операцию.
В начале сентября его в одиночку отправили на спецзадание, где он столкнулся с бронетранспортером противника, там было семь человек. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, остальные сбежали, а на БТР Хусаинов вернулся в штаб. Спустя два дня расположение попало под обстрел, Фаниса контузило, но он вытащил из-под завалов земляка и доставил его в госпиталь, а еще через день он спас раненого генерал-майора, которого на угнанном же БТРе отвез в госпиталь. «Безбашенный», - уважительно называли его сослуживцы.
«Лобовая броня»
Рота старшего лейтенанта Игоря Насибуллина из Янаула ведет бой за город Изюм. Офицер прикрывает своим танком эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляет под выстрелы лобовую броню. Всех удается спасти, но танк офицера получает четыре прямых попадания и экипаж контужен. Покидая горящую машину, офицер в первую очередь вытаскивает наводчика-оператора, а напоследок получает смертельное ранение в шею. За героизм, мужество и отвагу Игорю Насибуллину присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).
Текст - Станислав Шахов. Верстка - Валерия Любина. Дизайн - Роман Осокин.