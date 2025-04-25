В российский прокат вышел новый фильм из Уфы – «Лето. Город. Любовь». Лента состоит из восьми новелл, каждую снимали разные известные режиссеры. Все события разворачиваются в нашем любимом городе. Сможете узнать, где именно проходили съемки? Вот собрали для вас квиз.
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1) Куда бежит главный герой?
Правильно! Вон же мечеть на заднем плане.
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Скоро улица Октябрьской революции тоже будет красивой ухоженной. А ответ неправильный.
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Ну что вы, там же другие деревья. Пробуйте еще.
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2) Героиня Валентины Ляпиной ждет свидания в парке… Каком?
С Волны не видать мост, мы проверяли.
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Да! А вон и мост ремонтируют!
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Там красиво, но нет.
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3) В главе «Брачные танцы» герои едут на машине…
Да, центр города ни с чем не спутаешь.
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Это они очень далеко уехали, попробуйте еще.
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Нет, попробуйте еще.
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4) Где в Уфе так зелено и красиво, что хочется найти любовь?
Кстати, да, красиво. А фото севернее.
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Кстати, да, там тоже красиво. А фото севернее.
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Мы тоже сразу догадались!
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5) Ох, сейчас что-то будет с афишей исполнителя, которая висит…
Бинго!
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Ну нет, попробуйте еще.
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Ну нет, попробуйте еще.
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6) Во дворе какого известного дома происходит эта сцена?
Правильно! Очень красивый двор, сходите посмотрите, если не были.
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Нет, но это тоже очень красивый двор. Сходите посмотрите, если не были.
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Нет, но это тоже очень красивый двор. Сходите посмотрите, если не были.
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7) В серии «Охота» часть съемок с квадрокоптера. Где наша Уфа – такая?
Правильно! Это участок дороги в сторону Айской.
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Нет, но мысль интересная.
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Нет, но мысль интересная.
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8) Самый сложный вопрос: где находится та надпись «Уфа, я люблю тебя»
Не угадали? Ничего страшного!
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Да, она до сих пор цела.
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Не угадали? Ничего страшного!
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Гуляйте больше по городу, смотрите хорошее кино, увидите много интересного!
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Вы правильно ответили почти на все наши вопросы. Да вы настоящий уфимец!
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Вот это да! Очень хороший результат! Теперь есть повод снова прогуляться по красивым местам любимой Уфы.