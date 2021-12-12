Корреспонденты городских и районных изданий республики совместно с ГИБДД составили рейтинг аварийно-опасных трасс и дорог своих муниципалитетов. Где же они – самые коварные дороги и почему там постоянно бьются машины и гибнут люди?
Абзелиловский район - трасса Аскарово – аэропорт – Красная Башкирия – Магнитогорск. Тут большой поток спешащих по делам и туристов, приезжающих на горнолыжные центры. Особенно аккуратным нужно быть на перекрестке около села Красная Башкирия. Как рассказала газете «Абзелил» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Ильсия Давлеткулова, в следующем году там установят светофор.
Участок дороги Серменево – Амангильдино – Баймак. Тут с начала года произошло семь ДТП с шестью погибшими. Опасен и участок Озерный – Кусимовский рудник, Аскарово – Альмухаметово – Сибай.
Архангельский район - железнодорожный переезд возле села Абзаново - только в этом году там произошло две трагедии, пишет «Архангельский вестник». Сначала «Лада Калина» выехала на пути прямо перед приближающейся электричкой, потом водитель Toyota Land Cruiser пытался проскочить и не успел, машину буквально разворотило. В обоих случаях водители погибли. Сейчас железнодорожный переезд оборудовали камерой фотовидеофиксации, установили дорожные знаки ограничения скорости движения, знак «Стоп» и баннер.
Белорецкий район - дорога Уфа - Инзер - Белорецк. По данным на конец ноября, там уже зарегистрировано 16 ДТП и шесть смертей. В ГИБДД посчитали, что чаще всего аварии происходят по воскресеньям и субботам, а самые аварийный часы - с 17 до 19 и с 23 до 24 часов.
Зианчуринский район - трасса Магнитогорск - Ира, так как на ней всегда большой поток машин вне зависимости от времени суток. Однако не стоит исключать и самые оживленные улицы районного центра - Октябрьской революции, Красноармейская, Советская.
Иглинский район – дорога Уфа - Иглино - Красная Горка протяженностью 13 км. Улица Ворошилова в селе Иглино. Южная объездная дорога в селе Иглино. Как пишут «Иглинские вести», часть проблем могут решить светофоры, вопрос с их установкой решаются.
Ишимбай - место возле моста через реку Белую на въезде в город. По правилам, транспорт, едущий со стороны автовокзала, должен уступать дорогу выезжающим с моста, но так происходит не всегда. В часы пик многие водители стараются вклиниться в поток на ходу, что вызывает аварийную ситуацию и приводит к образованию заторов. Второй участок находится на перекрёстке улиц Стахановской и Бульварной. Бывают такие аномальные по своей аварийности перекрёстки. Здесь просто надо вести себя намного внимательнее.
Мелеузовский район – проезжая часть возле домов №133 и №135 по ул. Ленина. Тут большая плотность населения, много магазинов и ограниченное количество парковочных мест. Участок трассы Уфа - Оренбург: объездная Салавата (вблизи д. Столяровки и путепровода через железную дорогу) и дорога от села Зирган на юг, до железнодорожного переезда (180-182 км). Здесь назрела необходимость дополнительно установить предупреждающие аншлаги, а также видеокамеры фиксации нарушений скоростного режима. Также много аварий летом на трассе Мелеуз - Нугуш - Сергеевка, когда на озеро едут туристы.
Мечетлинский район - перекресток муниципальной дороги и трассы Кропачево – Месягутово – Ачит, рядом с деревней Сальзигутово. За 11 месяцев этого года здесь произошло 22 ДТП. Чтобы повысить бдительность водителей, тут нанесли на асфальт шумовые полосы из битумной эмульсии и отсева щебня, но они не долговечны, поэтому их заменят на разметку из термопластика.
Салаватский район - трасса Кропачево - Месягутово - Ачит. Небольшие ДТП тут происходят почти каждый день. Как подсчитали журналисты «районки», ежедневно по этой автодороге, связывающей Урал и Сибирь, проезжает более десяти тысяч автомобилей, а дорожная инфраструктура и ее безопасность не всегда соответствуют всем нормам.
Стерлитамак - перекресток улиц Ильича и Полевая, участок дороги от дома №23 до дома №21 по ул. Худайбердина, перекресток улиц Б. Хмельницкого и Мира, участок дороги от дома №77 до дома №85 по пр. Ленина, участок дороги от пересечения улицы Коммунистическая до дома №10 по ул. Ибрагимова, перекресток улиц Строителей - проспект Октября. Подробнее в материале «Стерлитамакского рабочего».
Стерлитамакский район - 39-й километр трассы Стерлитамак - Салават. Аварии там происходят из-за высокой концентрации движения. Пересечение Стерлибашевского и Раевского трактов с трассой Уфа - Оренбург. С недавнего времени там установлены камеры фиксации скоростных нарушений и информационные щиты.
Федоровский район – дорога Мелеуз – Фёдоровка, проходящая через Бала-Четырман. В этом году там уже девять аварий, в которых пострадали 15 человек, в том числе четыре ребенка. Второй опасный участок - дорога Стерлитамак – Фёдоровка, ведущая в сторону села Верхнеяушево. Об этом пишут «Ашкадарские зори».
Чишминский район - участок трассы М5, участок от села Уразбахты до перекрестка на санаторий «Юматово», участок от села Арсланово до деревни Аминево, участок от Чишмов до села Арсланово, дорога Арсланово – Чишмы – Киргиз-Мияки, участок от деревни Игнатовка до села Шингак-Куль. Об этом пишет «Родник плюс».
Янаул - перекрестки улиц Азина и Худайбердина, Объездная – Победы. ДТП случаются по причине того, что водители банально не уступают друг другу дорогу. Дорога Нефтекамск - Янаул, где высокий скоростной режим и довольно интенсивное движение.