Ишимбай - место возле моста через реку Белую на въезде в город. По правилам, транспорт, едущий со стороны автовокзала, должен уступать дорогу выезжающим с моста, но так происходит не всегда. В часы пик многие водители стараются вклиниться в поток на ходу, что вызывает аварийную ситуацию и приводит к образованию заторов. Второй участок находится на перекрёстке улиц Стахановской и Бульварной. Бывают такие аномальные по своей аварийности перекрёстки. Здесь просто надо вести себя намного внимательнее.