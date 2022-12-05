Где: Нуримановский район, 7 км. от села Павловка.



Расстояние от Уфы: 100 км.



Как добраться: личный транспорт, такси, автобус*.



*Ежедневно из Уфы от стадиона «Нефтяник» до Павловки ездят коммерческие автобусы. Расписание можно уточнить по телефонам: +7 (927) 235-57-41, +7 (927) 082-99-99, +7 (960) 380-81-52. От Павловки до «Павловского парка» можно доехать на такси (+7 (927) 338-74-25, +7 (927) 320-87-16, +7 (937) 302-42-58).



Сколько трасс: четыре трассы различной сложности, общей протяженностью 3 307 м. Бугельный подъемник.



Стоимость ски-пасса: от 350 рублей в час.



Минимальная стоимость размещения в ближайших отелях: база отдыха «Павловка» - от 2 100 рублей в сутки.



Особенности, которые нужно знать: Вход на территорию по документам, удостоверяющим личность. Парковка автомобиля возможна только при наличии свободных мест. Въезд автомобиля оплачивается отдельно (200 рублей). Без предъявления документов во входе будет отказано.



Вход на территорию для организованных групп возможен только по предварительной заявке через офис продаж. Заявки принимаются за три дня до посещения. Без предварительной заявки во входе будет отказано.



Для гостей, проживающих в «Павловском Парке» вход бесплатный. Бесплатная парковка действует с часа заезда на территорию до 13:00 дня выезда из гостиничного комплекса. После 13:00 автомобиль должен выехать за территорию и освободить парковочное место.



С 23 октября 2022 года по 5 апреля 2023 года из-за капитального ремонта оборудования Павловского шлюза, проезд по плотине закрыт. Из Уфы проезд возможен по маршруту М5 – Иглино – Красная горка – Павловка.



Что есть еще: бассейн с системой подогрева, бани, кафе, бильярд, спортивная площадка, зона барбекю, катание на снегоходах и собачьей упряжке, каток, зимняя рыбалка. Фотозона с Сиба-ину (японская порода собак), ёлка (селфи-зона). Организация экскурсий. Профессиональные трассы для горных лыж, тюбинговая трасса, прокат горнолыжного снаряжения, беговых лыж, ремонт горнолыжного снаряжения.