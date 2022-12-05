Где:
Белорецкий район, с. Новоабзаково, ул. Кизильская, 36. Расстояние от Уфы:
280 км Как добраться:
личный транспорт, такси, автобус, поезд*, самолет**. *Через Магнитогорск до станции «Новоабзаково» ходит поезд № 676Й «Сибай-Уфа». Из Уфы в горнолыжный сезон по выходным - поезд «Легенда Урала».
** От аэропорта Магнитогорска – 57 км. Сколько трасс:
13 горнолыжных трасс различной сложности, общей протяженностью 14 927 метров. Бугельные и кресельные подъемники. Стоимость ски-пасса:
В горнолыжных центрах «Абзаково» и «Банное» действует система единого SKIPASS. Для проживающих в санатории «Юбилейный» и доме отдыха «Абзаково» цена на единый SKI PASS начинается от 1700 рублей. Есть сервис по продаже ски пассов он-лайн, через мобильное приложение Mobicash. Стоимость ски пассов для остальных туристов: два часа – от 1200 руб., один день – от 2400 руб. Минимальная стоимость размещения в ближайших отелях:
от 1900 рублей в сутки на двоих. Особенности, которые нужно знать:
Есть трансфер от станции Новоабзаково до Дома отдыха по предварительной записи: +7(34792)708-21, +7(34792)708-41
, стоимость - 50 руб./чел. Также ежедневно курсирует бесплатный автобус от Дома отдыха до Горнолыжного центра и обратно. Расписание автобуса на сайте
. Что есть еще:
каток, тюбинг, снегоходы, трасса для беговых лыж, прокат горнолыжного снаряжения и инвентаря, мастерская по ремонту, кафе, зоопарк, аквапарк, боулинг, Хаски-город. Экскурсионный подъем на вершину – 300 рублей.