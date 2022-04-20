Где купить квартиру в Уфе от застройщика от 2,5 млн рублей
За последние два года на рынке недвижимости произошло столько изменений, что найти подходящий вариант жилья в столице Башкирии сегодня – задача не из легких.
Однако возводимый между Дёмой и Затоном жилой комплекс «Город природы» от федерального застройщика DARS Development предлагает доступные решения этого вопроса, например, квартиру от 2,5 млн рублей под 2,5% годовых по семейной ипотеке.
Собрали основные вопросы к девелоперу, чтобы разобраться, где это, как добраться и что будет в результате.
ГДЕ СТРОЯТ
Жилой комплекс находится между микрорайонами Дёма и Затон, рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на левом берегу старицы реки Белой в трех минутах от центра Дёмского района и в 20 минутах от центра города.
К ЖК «Город природы» можно проехать двумя путями - через Дёму и Затон.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Проектом предусмотрено возведение двух остановок общественного транспорта по улице Ивана Спатара. А до этого, сразу после сдачи первых домов, будут запущены шаттл-басы, которые будут бесплатно перевозить жителей микрорайона в центр Демы.
Сейчас добраться до ЖК можно на автомобиле или на автобусах с номерами 216c, 364П, 214 – до остановки «Мармылево».
КТО ЗАСТРОЙЩИК
С декабря 2021 года ЖК «Город природы» входит в состав Группы компаний DARS.
Компания DARS Development работает на рынке недвижимости более 20 лет - с 2001 года и за это время возвела более 1 000 000 кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Занимается строительством жилых комплексов и реализацией масштабных инвестиционных проектов.
Сейчас компания работает в семи регионах России, в том числе в Ульяновске, Волгограде, Кургане и Москве.
Среди успешно реализованных объектов жилой недвижимости: ЖК «Долина» в Волгограде, ЖК «Аквамарин» и ЖК «Первый» в Ульяновске. Наряду с жилыми домами уже введены в эксплуатацию детские сады и школы, благоустроенные парки и набережные.
Помимо жилой недвижимости DARS Development реализовал постройку пассажирского терминала Жуковский в Московской области, ряд торговых центров по всей России, реконструкцию аэропорта в Саранске и ряд других крупных проектов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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«В конце прошлого года мы приступили к реализации одного из самых масштабных проектов в Уфе – строительству жилого комплекса «Город природы». В течение ближайших 15 лет в уфимском Забелье будет введен в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья, объектов социальной и спортивной инфраструктуры.
«Город природы» станет одним из самых масштабных и долгосрочных проектов компании. Микрорайон расположится на экологически благоприятной территории Уфы – рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на побережье реки Белой. Отдельно стоит отметить, что застройщик гарантирует максимальное сохранение природного ландшафта, озеленение территории составит не менее 30% от общей площади застройки.
В районе будут возведены объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Уже в рамках первой очереди в «Городе природы» будет построен детский сад.
Уникальность проекта заключается не только в его масштабе, концепция района сочетает в себе спокойное проживание в окружении природы со всеми преимуществами городской жизни: прописка в Уфе, доступность городской социальной инфраструктуры»,
— подчеркнул представитель компании.
ЧТО БУДЕТ В КОМПЛЕКСЕ
Срок сдачи первых домов запланирован застройщиком на 4-й квартал 2022 года.
Микрорайон расположен на берегу старицы Белой. Напротив - огромный лесной массив, на который открывается красивый вид. На территории будет создано уютное пространство для отдыха: парк и благоустроенная набережная.
Здесь нет ни одного предприятия, мусорного полигона или вредного производства в радиусе 7-10 км, поэтому этот район может похвастаться не только красотой природы, но и отличной экологией.
Каждый двор будет оснащен детской площадкой и дорожками для прогулок. К тому же двор будет скрыт от чужих глаз и отделен от проезжей части домами ЖК, что обеспечит высокий уровень безопасности.
Двор без машин - это значит, территория внутри двора большая и комфортная. Она предназначена не для автомобилей, а для прогулок, активных игр и занятий спортом - во дворе без машин и выхлопных газов ребенок и его родители будут чувствовать себя спокойно.
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«При планировании строительства мы не только ориентировались на сохранение природных ландшафтов района, но и на дополнительное озеленение территории комплекса. Территория будет максимально благоустроена деревьями-крупномерами, кустарниками и красочными газонами»,
—говорит коммерческий директор Дмитрий Софронов.
КОММУНИКАЦИИ
К территории комплекса уже подведены центральные коммуникации – газ, вода и канализация. Системы водоснабжения и водоотведения подключены к городским сетям Дёмского района. Газоснабжение осуществляется от городского трубопровода высокого давления, питающего всю южную часть города.
На сегодняшний момент ведутся работы по непосредственному подведению наружных сетей водоснабжения и канализации к домам.
В ЖК «Город природы» каждый житель сможет самостоятельно создавать комфортный климат в своей квартире: в каждом доме будет установлена крышная котельная, которая позволит собственникам пользоваться горячей водой в любой сезон и не зависеть от отключения отопления летом, а также существенно экономить на оплате отопления.
ИЗ ЧЕГО СТРОЯТ
Дома в комплексе строятся из полнотелого красного кирпича, что обеспечит будущим жителям комфортные условия на долгие годы. В таких домах зимой будет тепло, а летом – прохладно. К тому же кирпич обладает отличными показателями по шумоизоляции.
Наружная отделка домов выполняется по технологии комбинированных фасадов. По планам застройщика, на первых этажах фасады будут вентилируемыми, что обеспечивает эстетичность архитектуры и долгий срок службы. Начиная со второго этажа - фасады будут выполнены по технологии «мокрый фасад» с включениями островков вентилируемых фасадов.
КВАРТИРЫ И ПЛАНИРОВКИ
В «Городе природы» вы можете найти квартиры разнообразных метражей и планировок: от компактных студий для одного до полноценных двух-, трехкомнатных квартир для семей, где у каждого будет своя территория.
Подход застройщика к планировкам квартир в ЖК предполагает простоту и функциональность. Все комнаты - правильной формы.
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«Вы не увидите у нас длинных узких коридоров, непрактичных изгибов, неудобных для расположения мебели комнат. На этапе проектировки были учтены все современные стандарты!»
— подчеркивает представитель застройщика.
СКОЛЬКО СТОИТ
В «Городе природы» вы можете приобрести квартиру по цене от 72 000 за кв. м. Цены на квартиры начинаются от 2,5 млн рублей.
Все планировки вы можете посмотреть на сайте застройщика.
Вы также можете обратиться к специалистам застройщика отдела продаж, которые точно знают, какие маршруты транспорта проходят вблизи комплекса, где располагаются школы, с какой стороны ЖК восходит солнце и какие дома находятся ближе к реке.
КАК КУПИТЬ
Сегодня действует несколько вариантов льготных программ для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита:
Ставка по семейной ипотеке – от 2,5%
Ставка по ипотеке с господдержкой – от 8,5% на весь срок кредитования
Хотите лично посмотреть расположение ЖК «Город природы»? Оценить удобство планировок и своими глазами увидеть ход строительства каждого дома?
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Жилой комплекс «Город природы» ООО Специализированный застройщик «Эко-Механика» Документация на сайте город-природы.рф/docs/
Текст: Ирина Зимина Фото: Жилой комплекс «Город природы» Верстка: Рената Вахитова