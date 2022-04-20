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«В конце прошлого года мы приступили к реализации одного из самых масштабных проектов в Уфе – строительству жилого комплекса «Город природы». В течение ближайших 15 лет в уфимском Забелье будет введен в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья, объектов социальной и спортивной инфраструктуры.



«Город природы» станет одним из самых масштабных и долгосрочных проектов компании. Микрорайон расположится на экологически благоприятной территории Уфы – рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на побережье реки Белой. Отдельно стоит отметить, что застройщик гарантирует максимальное сохранение природного ландшафта, озеленение территории составит не менее 30% от общей площади застройки.



В районе будут возведены объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Уже в рамках первой очереди в «Городе природы» будет построен детский сад.



Уникальность проекта заключается не только в его масштабе, концепция района сочетает в себе спокойное проживание в окружении природы со всеми преимуществами городской жизни: прописка в Уфе, доступность городской социальной инфраструктуры»,

— подчеркнул представитель компании.