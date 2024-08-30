Общество «Газпром нефтехим Салават» – один из ведущих нефтехимических комплексов России, центр глубокой переработки ПАО «Газпром» и участник корпоративной ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Предприятие представляет собой современный интегрированный комплекс по глубокой переработке углеводородного сырья с получением высокомаржинальной продукции нефтепереработки, нефтехимии, газовой химии.
В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, нефтехимический завод «Мономер». Основное преимущество – концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. Мощности по переработке углеводородного сырья – до 10 млн. тонн в год. Компания производит более 150 наименований продукции, в том числе 70 наименований основной продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, битум нефтяной дорожный вязкий, сырье для производства дорожных битумов, сера, полиэтилены, этилен, стирол, полистирол ПСМ-Э, спирты бутиловый и изобутиловый, карбамид, аммиак и другие.