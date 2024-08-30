Развитие рынка газомоторного топлива имеет высокую экологическую и социальную значимость и является одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» в регионе. Применение метана в качестве газомоторного топлива существенно экономит семейный бюджет и помогает сделать воздух чище.



Благодаря поддержке руководства Башкортостана и активной позиции компании количество объектов региональной газозаправочной сети неуклонно растет. Республика входит в тройку лидеров страны по общему количеству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Здесь функционирует достаточно развитая газозаправочная сеть – 53 станции, 27 из которых принадлежат Группе Газпром. Существенный импульс в развитии газомоторной инфраструктуры придает целенаправленная государственная политика, связанная с субсидированием затрат на строительство АГНКС. За счет указанной меры государственной поддержки до конца 2024 года в регионе планируется реализовать еще 11 проектов по строительству газонаполнительных станций частных инвесторов.



Кроме того, по итогам 2023 года Башкортостан вошел в топ 10 регионов России по объему реализации газомоторного топлива, удерживая данные позиции с 2020 года. За 7 месяцев текущего года со станций всех операторов в республике на заправку транспорта направлено 25,46 млн. куб. газа. Благодаря этому в воздух не попали свыше 49 тыс. тонн СО2-экв. Чтобы компенсировать такой объем выбросов, потребовался бы лес площадью не менее 14 тыс. гектаров, что соразмерно территории города Баймак.



По результатам рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива Республика Башкортостан входит в тройку лидеров страны. Кроме того, регион получил награду в специальной номинации «Настойчивость и упорство». Церемония награждения состоялась в этом году на Петербургском международном экономическом форуме с участием Главы Республики Радия Хабирова.