Башкирские газотранспортники продолжают задавать тренд на снижение выбросов в атмосферу, благодаря чему воздух республики становится чище.
В гармонии с природой
«Газпром трансгаз Уфа» обеспечивает надежную работу газотранспортной системы при рациональном использовании природных ресурсов: с каждым годом деятельность предприятия становится технологичнее и эффективнее с точки зрения сохранения благоприятной окружающей среды.
За последние десять лет газотранспортникам республики удалось предупредить попадание в атмосферу порядка 800 миллионов кубометров метана, что равно объему всех промышленных выбросов Башкортостана за год.
Каким образом это достигается? На предприятии реализуются многочисленные атмосфероохранные мероприятия, самым действенным из которых на данный момент является применение мобильных компрессорных установок, ежегодно сохраняющих более 25 миллионов кубометров газа, что может позволить отапливать объекты «Газпром трансгаз Уфа» в течение двух сезонов.
На предприятии реализуется и ряд других энергосберегающих мероприятий, таких как сокращение потерь газа за счет его выработки потребителям перед выполнением ремонтов; перепуск газа из участка с повышенным давлением в соседний участок с пониженным давлением газа при производстве сложных комплексов работ по повышению надежности.
Всего в результате реализации энергосберегающих мероприятий в 2024 году сэкономлено свыше 114 млн куб. м голубого топлива.
Уфимский двигатель: надежный и экологичный
На протяжении многих лет усилиями башкирских газотранспортников и уфимских моторостроителей реализуется программа повышения надежности и экологичности двигателей АЛ-31СТ, применяемых в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Новые технологии направлены на снижение выбросов оксида азота, доля которых составляет 6 % от общего объема. В основном они образуются при сжигании топливного газа. Тенденция их ежегодного снижения связана с выполнением текущих природоохранных мероприятий, а также реализацией Программы реконструкции компрессорных станций Общества, в рамках которой производится замена старых агрегатов на новые ГПА с двигателями АЛ-31СТ. Их экологичность подтверждается результатами лабораторных измерений. При одинаковой наработке машин годовые валовые выбросы оксидов азота от одного нового агрегата на 33 тонны меньше выбросов от двух старых агрегатов.
Если взять суммарный годовой эффект от замены всех запланированных к замене устаревших агрегатов на новые, то получится порядка 700 тонн оксидов азота, не поступивших в атмосферу, что в три раза превышает годовые выбросы населенного пункта численностью 20 тысяч человек.
Контроль на высоте
Большая работа проводится в области производственного инструментального контроля атмосферного воздуха и источников выбросов. Он осуществляется силами экологической лаборатории Инженерно-технического центра «Газпром трансгаз Уфа», аккредитованной в установленном порядке на выполнение работ по 25 параметрам.
В вопросах производственного контроля специалисты Общества уверенно смотрят в будущее и в целях повышения его эффективности разрабатывают методы непрерывного учета выбросов загрязняющих веществ от ГПА и подогревателей газа.
Высокую эффективность показало применение в Обществе лазерных технологий обнаружения метана. Воздушным патрулированием с дистанционным детектором ежегодно контролируется порядка 3,5 тысячи километров газопроводов.На девяти цехах компрессорных станций применяются автоматические стационарные системы лазерного обнаружения метана.
«Газпром трансгаз Уфа» активно использует беспилотные летательные аппараты в своей производственной деятельности для выполнения аэрофотосъемки с целью мониторинга объектов Общества на предмет утечек метана. В зонах с ограничениями использования воздушного пространства для указанных целей применяется космическая оптическая съемка.
Метан – чистое топливо
До 90 % загрязнения атмосферы городов приходится на долю транспортных средств.
Перевод транспорта на экологически чистое моторное топливо – компримированный природный газ – позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота. За последние десять лет суммарная реализация компримированного природного газа по республике составила порядка 400 млн куб. м, что эквивалентно 282 тыс. т бензина и 326 тыс. т дизельного топлива.
Валовые выбросы от использования компримированного природного газа за этот период составили 27 тысяч тонн, от использования бензина 209 тысяч тонн, от дизельного топлива 67 тысяч тонн.То есть загрязняющих веществ от автомобилей, работающих на природном газе, в атмосферу поступает в 8 раз меньше, чем от автомобилей, работающих на бензине, и в 2,5 раза меньше, чем от машин на дизельном топливе.
Получается, что за десять лет экологический эффект от применения метана в качестве топлива в Республике Башкортостан в сравнении с бензином составляет 182,0 тысячи тонн загрязняющих веществ, не выброшенных в атмосферу, в сравнении с «дизелем» – 40 тысяч тонн.
Сегодня в Башкортостане действует 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Группы «Газпром». Всего же в республике насчитывается 65 АГНКС. По данному показателю Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране и входит в топ десять регионов по объемам потребления природного газа в качестве моторного топлива. На 2025 год в республике предусмотрено строительство еще 7 АГНКС, в том числе за счет субсидий из средств федерального и республиканского бюджета.
«Газпром трансгаз Уфа» продолжает ежегодно увеличивать долю служебного автотранспорта, работающего на метане, и на сегодняшний день 78% от общего количества техники, пригодной к переводу, переведено на «газ».
Газификация – инвестиции в экологию
Башкортостан входит в число регионов с высоким уровнем газификации. Инвестиции «Газпрома» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. составляют более 26 млрд рублей. За этими цифрами – 179 новых газифицированных населенных пунктов Башкортостана и 25,8 тысячи домовладений республики.
Природный газ, являясь с точки зрения охраны атмосферного воздуха самым экологичным видом топлива, также способствует сохранению биоразнообразия. В результате использования 100 млрд кубометров метана – годового объема транспорта в Башкортостане – ежегодно не вырубается до 400 млн деревьев.
Взгляд в будущее
Проводимая в «Газпром трансгаз Уфа» работа по всем направлениям в сфере охраны атмосферного воздуха позволяет уверенно выполнять все производственные задачи, внося значительный вклад в улучшение природной среды в регионе.
Реклама. ООО «Газпром трансгаз Уфа». ИНН 0276053659