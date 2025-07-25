На протяжении многих лет усилиями башкирских газотранспортников и уфимских моторостроителей реализуется программа повышения надежности и экологичности двигателей АЛ-31СТ, применяемых в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Новые технологии направлены на снижение выбросов оксида азота, доля которых составляет 6 % от общего объема. В основном они образуются при сжигании топливного газа. Тенденция их ежегодного снижения связана с выполнением текущих природоохранных мероприятий, а также реализацией Программы реконструкции компрессорных станций Общества, в рамках которой производится замена старых агрегатов на новые ГПА с двигателями АЛ-31СТ. Их экологичность подтверждается результатами лабораторных измерений. При одинаковой наработке машин годовые валовые выбросы оксидов азота от одного нового агрегата на 33 тонны меньше выбросов от двух старых агрегатов.