Выбор места для жизни — это непросто поиск квадратных метров, а создание пространства, которое станет сценой для ваших достижений и творческого вдохновения, теплых семейных вечеров и душевных встреч с близкими. Проекты, такие как Дом на Исхаки от Ак Барс Дом, восхитительны также тем, что способны соединить в себе наследие прошлого с технологиями будущего.
Улица с историей:
от купеческих особняков
к современному дому
Улица Гаяза Исхаки в Казани — место, где время течет по своим законам. С XIX века здесь селились купцы и мещане, формируя уникальный колорит Ямской слободы. И по сей день сохранившиеся архитектурные памятники, такие, как особняк Гавриила Пискунова, напоминают о богатом прошлом.
Сегодня эта локация переживает второе рождение, сохраняя размеренный ритм жизни.
Айгуль Латыпова
заместитель генерального директора «АБД»
«Исторически на левобережье Булака располагались институты, банки и школы. Несмотря на центральное расположение, улица Исхаки сохранила атмосферу уединения от суеты, что делает ее идеальным местом для тех, кто ценит баланс между активностью и спокойствием»
Тишина в двух шагах от центра
Дом расположен в пешей доступности от объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, административных зданий и культурных учреждений. Близость к театрам, галереям и гастрономическим локациям делает его привлекательным для творческой интеллигенции.
При этом улица Исхаки избегает туристической суеты и сохраняет атмосферу «казанского Парижа XIX века» — здесь можно насладиться утренним кофе в уютных кафе, прогуляться по галереям старинных особняков и почитать книжку в тенистой аллее. В холле предусмотрены лобби с зоной для встреч и ожидания такси.
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«Я коренной казанец. Когда вижу, как центр оживает, душа радуется»
— делится вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.
Архитектура, вдохновленная временем
Айгуль Латыпова
заместитель генерального директора «АБД»
«Создание нового жилого дома в центре города — это тонкий и кропотливый процесс, требующий баланса между современными строительными подходами и уважением к истории. Мы создавали этот дом для тех, кто выбирает истинные ценности вне времени»
Этот принцип лег в основу проекта «Дом на Исхаки», где каждая деталь — от фасадов из голландского кирпича ручной формовки до декоративной кладки — перекликается с современной архитектурой. Увеличенные окна, элегантная подсветка и сомасштабность зданий подчеркивают индивидуальную эстетику здания, при этом сохраняя визуальную целостность района.
Айгуль Латыпова
заместитель генерального директора «АБД»
«Для нас было важно сохранить гармонию с окружающей исторической застройкой. Мы учитывали высоту зданий и цветовые решения, чтобы не нарушить визуальную целостность района»
Закрытая территория создает атмосферу клубной эксклюзивности, а продуманная инфраструктура отвечает запросам самых взыскательных жителей. Витражное остекление с нанонапылением не только заполнит пространство естественным светом, но и обеспечит лучшую шумоизоляцию. Высокие потолки до 4 метров и панорамные окна добавляют воздуха, а мансарды и террасы открывают возможности для создания личного творческого пространства.
«Дом на Исхаки» — это пространство для воплощения смелых планов: в квартире можно создать собственное арт-пространство, организовать цветущий сад на террасе или принимать гостей в располагающей гостиной.
Квартиры отличаются продуманным зонированием. Каждая спроектирована с учетом разных сценариев жизни. Например:
Просторные евродвушки (83 кв. м) с кухней-гостиной и выходом на террасу идеально подойдут для теплых приемов и стильных вечеринок.
Светлые функциональные «трешки» созданы для больших семей: грамотное зонирование, увеличенные окна с нанонапылением, которые обеспечивают отличную шумоизоляцию и добавляют естественное освещение. Здесь есть всё для того, чтобы наслаждаться жизнью и учесть интересы каждого в семье.
Студии станут находкой для индивидуалистов в центре деловой жизни мегаполиса: спальня скрыта за декоративной перегородкой, а гостиная легко трансформируется в элегантный рабочий кабинет.
От студий до трехкомнатных вариантов — каждый метр спроектирован так, чтобы жильцы могли воплотить любые дизайнерские идеи.
Двор становится продолжением квартиры. Детская площадка с мягким покрытием и игровым комплексом из натурального дерева соседствует с зонами для отдыха.
Технологии и безопасность:
защита на первом месте
Безопасность комплекса реализована на многих уровнях и стала одним из важных преимуществ: видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования, система видеодомофонии с функцией Face ID.
Приятным дополнением для жителей станет возможность бесконтактного доступа в холл через распознавание лица на входных дверях. Для удобства также предусмотрен современный паркинг с системой считывания по номерам. Консьерж на ресепшене скоординирует работу служб и поможет быстро решить бытовые проблемы.
видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования;
система видеодомофонии с функцией Face ID;
бесконтактный доступ в холл через распознавание лица на входных дверях;
современный паркинг с системой считывания по номерам;
консьерж на ресепшене.
Инвестиции в будущее:
гибкость и престиж
Проект, сдача которого запланирована на 2026год, — это не просто жилье, а долгосрочная инвестиция. Старт продаж уже показал высокий спрос, и часть квартир быстро нашла своих владельцев. По прогнозам экспертов, жилье в историческом центре будет только расти в цене, а клубный формат обеспечит высокий статус резидентов.
Стоит отметить, что благодаря своему экономическому и инвестиционному развитию, Казань остается городом, привлекательным для переезда состоявшихся людей. Наличие крупных предприятий и бизнес-центров создает возможности для карьерных перспектив, а расширение деловых контактов создает дополнительные преимущества, позволяющие реализовывать свои бизнес-идеи и увеличивать благосостояние.
Еще одна из причин притяжения в Казань – известные сильные вузы. Многие родители заранее задумываются о будущем образовании и присматривают места для проживания. Город стал идеальным местом для людей, ценящих возможности для личного и профессионального развития. Здесь регулярно проходят крупные мероприятия международного и федерального значения: форумы, выставки, фестивали, спортивные соревнования, театральные премьеры и концерты.
Помимо проекта «Дом на Исхаки» застройщик предлагает и другие жилые комплексы. Резиденция премиум-класса «МИФЫ»— с аурой фешенебельного отеля и благоустроенным двором на 5 тыс. кв. м, «Мой Ритм» — проект, признанный лучшим в России по итогам 2025 года в конкурсе «ТОП ЖК» от Единого ресурса застройщиков РФ, «Дома у сада» и «Новый свет» — новые проекты в перспективном Лаишевском направлении.
Для удобства приобретения «Ак Барс Дом» предлагает индивидуальные финансовые инструменты, которые позволяют грамотно подойти к управлению финансами. Покупателям доступна рассрочка с разными вариантами первоначального взноса и сроками погашения.