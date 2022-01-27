Бесплатно газ подводят только к границам земельного участка. Дальше – к домовладению – собственник ведет его за свой счет. Он также покупает газовое оборудование.
Посчитать примерную стоимость работ внутри участка можно на сайте connectgas.ru
в разделе Калькулятор.
В Республике Башкортостан действует постановление Правительства РБ № 656 от 29.10.2019, которым утвержден Порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан, в котором предусмотрены льготные категории граждан, имеющие право получить сертификат на газификацию домовладения, в том числе на оплату работ по газификации внутри земельного участка.