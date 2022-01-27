К примеру, в населенном пункте уже есть подключенный газопровод. Раньше для подключения к нему собственникам домовладений нужно было проложить газопровод до границ участка за собственные средства, что не все могли себе позволить. В результате газ в населенном пункте был, но многие не подключали к нему свои дома и продолжали отапливаться углем или дровами. Теперь газопровод до земельного участка, где располагается жилой дом, строится бесплатно.



Для подключения в рамках догазификации осенью 2021 года были приняты соответствующие нормативные акты.

