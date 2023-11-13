Технологичный, умный бизнес-класс — на первый взгляд кажется, что этот дом больше подходит свободным, но это совсем не так. «Уникум на Коммунистической» — отличный вариант для семей.



Дом расположен в центре города, а значит вам будет близко до важных объектов и учебных заведений для детей разного возраста. Удобное географическое расположение позволяет легко отвезти детей в садик, школу или на кружки, не тратя время на дорогу и пробки.



Рядом с Уникумом расположены также ведущие вузы города — Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.



Разрабатывая планировки для молодых семей, авторы проекта учли все возможные сценарии жизни. Например, популярностью пользуется 2-комнатная квартира площадью 71 м2, главная особенность которой — мастер-спальня с отдельной ванной. Это удобно, если у вас часто остаются гости или есть дети (или планируются в ближайшем времени).

