о преимуществах жизни в «Уникуме на Коммунистической» от Унистрой
Жизнь в центре города имеет свои неоспоримые преимущества, которые влияют на качество жизни и уровень комфорта. Строящийся дом бизнес-класса «Уникум на Коммунистической»* от федерального девелопера «Унистрой» возводится в историческом центре Уфы, откуда можно легко добраться пешком до ключевых городских локаций.
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Утром — на пробежку, вечером — на променад
Резиденты «Уникума» смогут наслаждаться всеми преимуществами близости реки Белая. Наблюдать завораживающие панорамы из окон своих видовых квартир. Пользоваться комфортной инфраструктурой Набережной, включив в свой график утренние и вечерние пробежки.
Согласно плану** мероприятий, который разработала Администрация города к празднованию 450-летию Уфы в 2024 году, до новой набережной добраться станет еще легче и удобнее. Как следует из концепции Московского центра урбанистики, набережную свяжут с центром города через так называемое большое пешеходное кольцо и малое пешеходное кольцо.
Через малое пешеходное кольцо можно будет пройти мимо мечети Ар-Рахим, напротив которой расположен «Уникум на Коммунистической». На этом участке, по плану центра урбанистики, высадят сирень и сделают аллею с местами отдыха и смотровыми площадками.
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Культура ближе
Близость культурных и развлекательных мероприятий – еще одно преимущество жизни в центре. Башкирский театр оперы и балета, ГКЗ «Башкортостан», Арт-Квадрат, Сад культуры и отдыха им. Аксакова – до этих и многих других любимых городских культурных объектов из «Уникума» можно дойти пешком. Вы можете наслаждаться всем многообразием развлечений без необходимости ехать далеко.
Расположенный в сердце насыщенного событиями центра, «Уникум», тем не менее, отличает бережное отношение к личному пространству резидентов, которому в проекте уделяется отдельное внимание.
Пространство «Уникума» разделено на две части. Первый уровень – общественный, включает заезды на паркинг и помещения, где разместятся магазины, кафе, аптеки. Второй уровень – приватный, с двором-парком без машин, лаунж-зоной, местом для отдыха и занятий спортом.
Квартиры укомплектованы системой «Умный дом». На входе в здание – видеодомофоны с Face ID*** и автоматическим открыванием дверей. В квартирах установлены двери с биометрическими замками, гостевым доступами и видеоглазками, управление розетками и освещения со смартфона.
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Всё рядом: детские сады, школы, университеты
Технологичный, умный бизнес-класс — на первый взгляд кажется, что этот дом больше подходит свободным, но это совсем не так. «Уникум на Коммунистической» — отличный вариант для семей.
Дом расположен в центре города, а значит вам будет близко до важных объектов и учебных заведений для детей разного возраста. Удобное географическое расположение позволяет легко отвезти детей в садик, школу или на кружки, не тратя время на дорогу и пробки.
Рядом с Уникумом расположены также ведущие вузы города — Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.
Разрабатывая планировки для молодых семей, авторы проекта учли все возможные сценарии жизни. Например, популярностью пользуется 2-комнатная квартира площадью 71 м2, главная особенность которой — мастер-спальня с отдельной ванной. Это удобно, если у вас часто остаются гости или есть дети (или планируются в ближайшем времени).
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Кроме того, в доме предусмотрены важные детали:
Вся территории двора, включая вход в парадный холл, оборудован на уровне земли, что оценят резиденты с колясками и велосипедами.
На первом этаже – колясочная комната.
Игровые локации спроектированы для детей разных возрастов.
На территории дома много мест для отдыха, а двор закрыт от посторонних и автомобилей.
Успеть за 15 минут
Близость к городским магистралям – важное преимущество для жителя современного мегаполиса. Наличие крупнейшей дорожной городской развязки – Проспекта Салавата Юлаева – позволяет быстро добраться из «Уникума» в любую часть города, и облегчает перемещение внутри него.
Так, резиденты «Уникума» могут легко доехать до Черниковки, Демы, Сипайлово или Зеленой Рощи без необходимости проводить много времени на дороге. Это особенно важно для тех, кто работает или учится в этих районах. Кроме того, близость к данной развязке делает удобными поездки за город или в аэропорт.
Для личных автомобилей резидентов предусмотрено решение вопроса с парковкой – «Уникум» оборудован подземным двухуровневым паркингом на 103 места с изолированными въездами для каждого уровня. В доме будет 3 скоростных лифта, 2 из которых – со спуском в паркинг.
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С перспективой на будущее
Кроме уже имеющихся неоспоримых инфраструктурных преимуществ расположения «Уникума на Коммунистической», его будущих резидентов порадует обновленная улица Октябрьской революции, проходящая параллельно.
По планам мэрии, улица станет частично пешеходной, а сохранившиеся старые дома – расселены и переоборудованы под коммерческие объекты. Это значит, что прогулочные, культурные и гастрономические локации будут еще ближе.
Таким образом, удобное географическое расположение дома, где можно пешком добраться до популярных культурных локаций и объектов социальной инфраструктуры – неотъемлемая часть комфортной и современной жизни. Это не только облегчает повседневные задачи и обязанности, но и дает возможность наслаждаться культурой, отдыхом и красотой вокруг. Дом «Уникум» в Уфе – прекрасный пример того, как удобное расположение может сделать жизнь еще более приятной и комфортной.
До сдачи «Уникума на Коммунистической» осталось меньше 6 месяцев — передача ключей жителям состоится уже в марте 2024 года.
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Подробнее о квартирах в «Уникуме на Коммунистической» от «Унистрой» можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Чернышевского, 104 и по телефону 8 (347) 225 79 86.
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* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф.