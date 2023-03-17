Есть целый перечень вещей, выбрасывать которые на контейнерные площадки запрещено. Это строительные отходы (бетонная стяжка, кирпичи, штукатурка, сантехника, напольные покрытия, оконные рамы и др.), растительные отходы (ветки, листва, ботва), моторное масло, автошины, градусники. Чтобы избавиться от этого по закону, нужно найти организацию, у которой есть лицензия на работу с отходами. Они вывезут ваш мусор и правильно утилизируют.
Мебель, отходы от мелкого ремонта, сломанную бытовую техника и другие крупные бытовые отходы нужно выбрасывать на специальную площадку для крупногабаритных отходов. В Уфе места, где расположены такие площадки смотрите на этой карте
. Бункеры для крупногабаритных отходов отмечены фиолетовым цветом.
Если такой площадки рядом с вами нет, вы можете оставить заявку в свою управляющую компанию и в назначенное время приедет машина забрать ваш, к примеру, шкаф.
Кстати, в Уфе есть электронный сервис, где можно пожаловаться на невывезенный мусор или свалку, он доступен по этой ссылке
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