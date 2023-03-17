Верховный орган по управлению домом – не начальник УК и даже не старший по дому, а собрание собственников. Только его решением можно свергнуть плохую УК и выбрать новую, заварить мусоропровод или подать заявку на участие в программе «Башкирские дворики».



Голоса на собрании считаются не по квартирам и не по прописанным жителям, а по квадратным метрам. К примеру, общая площадь дома 10 тысяч квадратных метров, значит для принятия решения нужно собрать голоса жителей квартир общей площадью 5001 метр. Житель однокомнатной квартиры в 25 кв. м дает 25 голосов, а у кого 100 кв. м – 100 голосов. Причем если собственников у квартиры несколько, то метраж делится на всех. Например, семья Ивановых из трех человек живет на 100 кв. м. Половина квартиры принадлежит Маше Ивановой, а ее мужу Васе и сыну Саше принадлежит по 25%. На голосовании Маша отдаёт 50 голосов, а Вася и Саша – по 25 голосов.

