Ярослав Юламанов, 13 лет

БРОСИЛСЯ В ОЗЕРО ЗА ТОНУЩЕЙ ДЕВОЧКОЙ

В Нефтекамске ученик 7 класса села Ташкиново спас жизнь 5-летнего ребенка. Ярослав в сентябре вышел с ребятами погулять. Они пришли на городской пирс. Неожиданно мальчик услышал всплеск, обернулся и увидел в водоеме детскую шапку, а чуть позже и девочку, которая уходила под воду.



«Понял, что произошло. Сбросил с себя всю верхнюю одежду, обувь и прыгнул в водоем. Рукой обхватил девочку, чтобы крепче держалась, и поплыл с ней к берегу. Мне помог друг, иначе один не смог бы взобраться с ней на высокий берег. Затем он отвел ее домой. Конечно, счет шел на секунды, но я успел заметить радость на ее лице, когда она увидела, что я помогаю ей выбраться, – рассказывает о случившемся юный герой. – Была холодная погода, но, к счастью, девочка не заболела. Я немного простыл, но через несколько дней поправился».



Как позже выяснилось, девочка гуляла со старшей подружкой возле болота, ковыряла палкой в водоеме, и, когда хотела что-то достать, упала в воду. После случившегося родители девочки связались с Ярославом, чтобы поблагодарить.



В скором времени о его поступке узнал весь микрорайон. Родители тоже похвалили сына и сохранили на память видео спасения девочки.



«Честно говоря, не удивлена поступком сына. Он всегда стремится помочь другим», – говорит мама героя Екатерина Юламанова.



По словам директора школы села Ташкиново Рудании Бурхановой, Ярослав «очень общительный, добрый, все у него легко получается, он никогда не оставит человека в беде».



Подросток тяготеет к точным наукам – математике, информатике, хочет выучиться на программиста. Увлекается скалолазанием, изучает правила оказания первой медпомощи, любит чинить мелкую бытовую технику. Друзья же советуют ему идти в спасатели.



Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов вручил отважному школьнику благодарственное письмо.



«Он не думал о своём комфорте, счёт шёл на секунды. Не раздумывая, прыгнул в воду. Такие поступки достойны награды. Вручил Ярославу благодарность от лица всего города. Спасибо за отвагу, бесстрашие и человечность! Ярослав Юламанов – настоящий герой!» – написал Эльдар Валидов в соцсетях.

