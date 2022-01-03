Десять главных событий 2021 года в БГПУ им. Акмуллы накануне 55-летнего юбилея
Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы подводит итоги 2021 года и готовится праздновать 55-летний юбилей, который состоится в 2022 году.
Эту дату университет встречает с серьезными достижениями и с еще большими планами, нацеленными на дальнейшее развитие педагогической науки и образования.
Представляем 10 ключевых событий, которыми запомнится ушедший год.
1. Прохождение государственной аккредитации
Организация образовательной деятельности и программ в БГПУ имени Акмуллы в очередной раз признаны на федеральном уровне.
По результатам проведенных экспертиз вуз прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности, которая действует бессрочно.
Наличие государственной аккредитации дает ряд важных преимуществ студентам и выпускникам: диплом государственного образца, а также возможность учиться за счет бюджета, получать государственные стипендии и льготы.
2. 190-летие со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы. Национальный педагогический форум
Знаковым событием в жизни университета стало 190-летие со дня рождения великого просветителя Мифтахетдина Акмуллы, имя которого вуз носит с 2006 года.
Главным мероприятием, посвященным этой дате, стал Национальный педагогический форум, организаторами которого выступили Министерство просвещения России, Правительство Республики Башкортостан и БГПУ им.М.Акмуллы.
В рамках Форума прошли несколько научно-практических конференций, в числе которых Международная научно-практическая конференция «Духовный мир мусульманских народов (XVI Акмуллинские чтения)» и Всероссийский круглый стол «Управление качеством педагогического образования на основе выявления профессиональных дефицитов и построения индивидуальной образовательной траектории педагогических работников».
Участие в них очно и дистанционно приняли участие более 2000 экспертов из России и стран СНГ (Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана), Китая, Турции, Ирана и др.
Возложение цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле
14 декабря состоялись традиционные торжественные мероприятия, посвященные Дню башкирского языка и 190-летию Мифтахетдина Акмуллы – возложение цветов к памятнику просветителю с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова и вручение стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы, ежегодно назначаемой Правительством Башкортостана 15 студентам вузов и колледжей республики.
Также к юбилею великого просветителя в университете прошли различные просветительские акции и конкурсы, записаны «золотые лекции» известных ученых-акмулловедов. А с начала этого учебного года в учебные планы всех первых курсов Башгоспедуниверситета включена дисциплина «Акмулловедение».
3. Создание педагогического технопарка и кластеров «Акмуллинские СОТы»
При поддержке Министерства просвещения России в преддверии 55-летнего юбилея в БГПУ им. М. Акмуллы появился Технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России».
Технопарк Акмуллинского университета – один из самых больших в России, он занимает целый корпус университета площадью 700 кв.м. и включает несколько площадок:
просветительскую площадка-лекторий Российского общества «Знание»
Международный центр изучения и продвижения русского языка и литературы имени Мустая Карима
коворкинг-зону и рабочие места для индивидуальной работы, где IT студенты могут заниматься робототехникой и VR/AR-технологиями
зону с оборудованием для экспериментов по физике, химии, рентгенографии, изучения строения организма человека.
Технопарк был презентован Министру просвещения России Сергею Кравцову во время всероссийского совещания педвузов, прошедшего в Уфе.
Вторым направлением работы по проекту выступает внедрение современных образовательных технологий на факультетах университета. Проект получил название «Акмуллинские СОТы (Современные Образовательные Технологии)», в рамках которого созданы новые и модернизированы существующие лаборатории и центры, кабинеты и выставочные площадки.
Визит Министра просвещения РФ С.С.Кравцова и Главы РБ Р.Ф. Хабирова
4. Достижения в научной сфере: Премия Президента РФ, Научные проекты с НОЦ
Год науки и технологий, отмечавшийся в России в 2021 году, в Акмуллинском университете был отмечен серьезными достижениями в сфере исследований.
В 2021 году было университетом было получено государственное задание на научные исследования по 4 направлениям:
применение современных цифровых и интернет технологий на примере сельских и малокомплектных школ,
сравнительный анализ практик внедрения полилингвального образования с многонациональных регионах России,
проект по развитию компетенций в сфере современных генетических технологий «Образовательная генетика»,
разработка региональной модели управления качеством педагогического образования на основе выявления профессиональных дефицитов и построения индивидуальных образовательных траекторий педагогов.
Татьяна Тихомирова, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Башкирского научного центра Российской академии образования
Объем средств, привлекаемых на научные исследования, в 2021 году увеличился в три раза.
Научные проекты в области альгологии и нанотехнологий Акмуллинского университета вошли в перечень перспективных тематик Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Премия Правительства Российской Федерации 2021 года в области образования была присуждена Татьяне Николаевне Тихомировой, доктору психологических наук, главному научному сотруднику Башкирского научного центра Российской академии образования БГПУ им. М. Акмуллы, члену-корреспонденту РАО.
Как признанный центр по развитию русского языка, главный педагогический вуз Башкортостана вошел в консорциум «Межрегиональный центр билингвального и поликультурного образования» в рамках программы «Приоритет 2030».
5. Федеральные проекты сМинистерством просвещения и Министерством высшего образования и науки РФ
В 2021 году вуз участвовал в нескольких крупных федеральных проектах Министерства просвещения и Министерства высшего образования и науки РФ.
В 2021 году Башгоспедуниверситет стал опорным вузом по сопровождению проектной деятельности в сфере поддержки изучения русского языка в Киргизской Республике. Россия и Киргизия договорились о строительстве 9 школ с обучением на русском языке, которые будут работать по российским образовательным стандартам.
Дополнительным доказательством высокого уровня педагогической и психологической науки стало завоевание Университетом статуса Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников.
В декабре БГПУ вошел в число федеральных инновационных площадок. В рамках ФИП Акмуллинский университет будет реализовывать 3 проекта: «Евразийский научно-методический центр «СЛОГ» по продвижению русского языка», «Детская академия цифрового дизайна БГПУ им.М.Акмуллы» и «Проектирование программно-методического сопровождения инноваций в сельской школе».
6. Ректор БГПУ им.Акмуллы Салават Сагитов - «Ректор года 2021»
В сентябре 2021 года успешная работа коллектива вуза была отмечена значимой наградой. Ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов стал лауреатом общенациональной премии «Ректор года 2021».
Премия «Ректор года» ежегодно присуждается Российским профессорским собранием за эффективное руководство университетом и вклад в развитие науки и образования.
В 2021 году этого высокого звания было удостоено 6 ректоров российских вузов. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в ХХI веке: тренды и перспективы».
Награды лучшим ректорам страны вручили Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и Председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.
7.Вхождение в состав Ассоциации Бережливых вузов и Научно-образовательной теологической ассоциации
В сентябре 2021 года успешная работа коллектива вуза была отмечена значимой Выступая одной из пяти федеральных площадок по углубленному изучению истории и культуры ислама, Башгоспедуниверситет был отобран в состав ведущих вузов Научно-образовательной теологической ассоциации. НОТА включает всего 77 вузов со всей России, в т.ч. БГПУ им.Акмуллы.
Научно-исследовательский центр духовного развития, созданный в вузе, курирует вопросы дополнительного образования религиозных деятелей и педагогических работников светских и духовных образовательных организаций, разрабатывает учебно-методические комплексы, реализует проекты по противодействию экстремизма.
Единственный из вузов Башкирии и единственный – среди педвузов страны, в 2021 году БГПУ им. М. Акмуллы вошел в члены Ассоциации бережливых вузов России.
Созданный в БГПУ при поддержке Минпросвещения РФ «Бережливый кластер» позволит обучать учителей и сотрудников школ применению бережливых технологий, а значит — улучшать их рабочую среду, формировать более комфортные и привлекательные условия работы и высвобождать ресурсы для творчества.
8.Участие и победы в чемпионатах движения Worldskills Russia
В 2021 году в университете продолжалась работа по подготовке студентов вуза и колледжа по стандартам движения Worldskills Russia («Молодые профессионалы»).
В VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 приняли участие 6 участников и 6 команд из числа студентов Колледжа БГПУ им.М.Акмуллы. Результатом стали 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.
Worldskills-центр БГПУ им. М.Акмуллы вошел в ТОП-5 лучших центров обучения Worldskills по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
9.Победы студентов и выпускников университета в международных спортивных соревнованиях
Студенты Акмуллинского университета и колледжа БГПУ им.Акмуллы активно занимаются спортом и завоевывают медали на соревнованиях различного уровня.
Особым событием 2021 года стало успешное выступление студентки и выпускницы вуза на ХVI Паралимпийских летних играх в Токио. Студентка 1 курса факультета психологии Акмуллинского университета Аделина Разетдинова стала бронзовым призером Паралимпиады-2020 по плаванию в 100м брассом среди женщины.
Две медали Паралимпиады-2020 по плаванию завоевала Анна Крившина, выпускница Института физической культуры и здоровья человека БГПУ им.М.Акмуллы: золотую в эстафете 4х100м и серебряную на 50м вольным стилем.
Встреча с паралимпийскими чемпионами А.Крившиной и А.Разетдиновой
На Кубке России по мини-лапте среди мужских и женских команд сборные команды Башкортостана, состоящие из студентов и выпускников Акмуллинского университета, завоевали первые места.
Шакир Мухамадуллин, студент Института физической культуры и здоровья человека БГПУ им. М. Акмуллы, игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» включен в состав российской команды по хоккею, а в сборную страны по футболу – студент ИФКЗЧ Игорь Дивеев.
Игорь Дивеев, член Сборной России по футболу, студент Института физической культуры и здоровья человека
Шакир Мухамадуллин, член Собрной России по хоккею, студент Института физической культуры и здоровья человека
10.Победы студентов в творческих конкурсах и фестивалях
Студенты БГПУ им.М.Акмуллы отличаются активным участием в творческой и общественной деятельности. Несмотря на то, что в 2021 году многие мероприятия были отменены или переведены в онлайн-формат, акмуллинцам удалось достичь высоких результатов.
Есения Кузнецова, член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ, студентка Института филологического образования и межкультурных коммуникаций
Абсолютным победителем в номинации «Молодой лидер года» рамках первой Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» стал Вильдан Исянгильдин, начальник Управления проектной деятельности Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Награду победителю вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Студентка Акмуллинского университета Есения Кузнецова вошла в Совет обучающихся при Министерстве высшего образования и науки РФ, став единственным представителем студенчества Башкортостана в Совете.
Заслуженный коллектив народного творчества РБ, народный коллектив группа барабанщиц и мажореток «ДЕРЖАВА» стал Лауреатом III степени XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Специалист Управления проектной деятельности Денис Самиев победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках молодежного онлайн-форума «Байкал». Он получил грант на проведение первого регионального фестиваля по брейк-дансу «Six Step».
На главной молодежной творческой площадке страны – Фестивале «Таврида.АРТ» – одержал победу «Мультимедийный блог-тур «По следам Акмуллы». Также в рамках «Тавриды» студентка БГПУ Владислава Петрова представила проект «Литературный подкаст #вшколе» и выиграла грант на его реализацию. Литературный подкаст призван повысить качество школьного литературного образования.
Волонтерский центр университета стал Победителем VII городского конкурса «Волонтер-2021» в номинации «Лучший Волонтерский центр-2021 ГО г. Уфа».
Инициативы студентов Акмуллинского университета реализуются в виде проектов различного уровня, многие из которых – победители грантовых конкурсов.
В 2021 году четыре проекта студентов БГПУ им. Акмуллы получили Гранты Главы Республики Башкортостан на 11 млн рублей, а семь проектов – поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц на 3,7 млн рублей.
Текст: ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы», Ирина Зимина Фото: ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы» Верстка: Рената Вахитова