В 2021 году вуз участвовал в нескольких крупных федеральных проектах Министерства просвещения и Министерства высшего образования и науки РФ.



В 2021 году Башгоспедуниверситет стал опорным вузом по сопровождению проектной деятельности в сфере поддержки изучения русского языка в Киргизской Республике. Россия и Киргизия договорились о строительстве 9 школ с обучением на русском языке, которые будут работать по российским образовательным стандартам.



Дополнительным доказательством высокого уровня педагогической и психологической науки стало завоевание Университетом статуса Федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников.



В декабре БГПУ вошел в число федеральных инновационных площадок. В рамках ФИП Акмуллинский университет будет реализовывать 3 проекта: «Евразийский научно-методический центр «СЛОГ» по продвижению русского языка», «Детская академия цифрового дизайна БГПУ им.М.Акмуллы» и «Проектирование программно-методического сопровождения инноваций в сельской школе».

