День работников нефтяной и газовой промышленности: успехи команды «Газпром трансгаз Уфа»
Газовики Башкортостана встречают профессиональный праздник, обеспечивая энергетическую стабильность региона. Результаты труда сплоченной команды вложены в каждый кубометр голубого топлива, которое согревает дома, освещает города и села, выступает основой устойчивого развития экономики.
Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Коллективы региональных предприятий «Газпрома» по праву можно назвать примером слаженной, эффективной и высокопрофессиональной команды. Своим плодотворным трудом каждый из вас вносит значительный вклад в развитие республики и страны. Особые слова признательности выражаю ветеранам. Ваши самоотверженный труд и богатый опыт стали прочной основой для сегодняшних успехов и будущих свершений. В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных побед и новых горизонтов! Безаварийной работы на благо Отечества! С праздником!
Обеспечивая надежность
Профессиональный праздник газовики республики традиционно встречают подготовкой к осенне-зимнему периоду эксплуатации оборудования, выполняя большой объем работ в условиях сжатых сроков и плотного графика.
Проведен ремонт с устранением дефектов на магистральном газопроводе Поляна – КСПХГ и газораспределительной станции Ново-Александровка, обеспечивающей устойчивое газоснабжение города Уфы. Выполнена внутритрубная диагностика газопровода Совхозное СПХГ – Канчуринская СПХГ, который играет важную роль в обеспечении реверсивной подачи газа между участками газотранспортной системы в зонах ответственности ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», что значительно повысило надежность газоснабжения потребителей Республики Башкортостан и Оренбургской области.
С участием специалистов Дюртюлинского филиала были переустроены действующие коммуникации в зоне ответственности предприятия на восьми участках пересечений с новой федеральной трассой М-12 «Восток». Выполнены ремонтные работы с заменой дефектных участков на газопроводах-отводах к ГРС Белорецк и стратегически важному объекту энергетики – Кармановской ГРЭС.
Это лишь часть масштабных задач, выполняемых газовиками в преддверии осенне-зимнего периода, который выступает серьезной проверкой на прочность и является самым ответственным экзаменом.
Тепло в каждый дом
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу к 2030 году завершить технически возможную газификацию страны. Реализация этой масштабной программы приносит ощутимые результаты во всех сферах экономики. В Башкортостане с 2021 года газифицировано 96 тысяч жилых домовладений, к сетевому газу подключены 87 населенных пунктов в 20 районах республики.
Для обеспечения бесперебойного газоснабжения региона предприятием реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. В их числе техническое перевооружение девяти ГРС: Кармаскалы, Бузовьязы, Новонагаево, Субханкулово, Кушнаренково, Чишмы, Языково, ТКН, Тюменяк с повышением их мощности.
Завершено строительство газораспределительной станции Русский Юрмаш, начаты пусконаладочные работы. Этот объект откроет новые возможности для комплексного развития территорий, увеличения темпов жилищного строительства, а также расширения промышленного производства Уфимской городской агломерации и прилегающих районов.
Отечественные разработки отрасли
Ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности России играют проекты, реализуемые в партнерстве с лидерами отечественного двигателестроения «ОДК-УМПО». В этом году уфимские моторостроители отметили свой вековой юбилей.
В настоящее время Новопсковский газотранспортный коридор, который проходит через Башкортостан, работает с загрузкой, близкой к проектным значениям. Основная товаротранспортная работа на региональном участке Единой системы газоснабжения выполняется именно двигателями АЛ-31СТ производства ПАО «ОДК-УМПО».
Специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с уфимскими моторостроителями проведена большая работа по повышению его надежности.
Благодаря богатому опыту доработки и модернизации двигателя АЛ-31СТ на его базе создан новый, еще более совершенный и энергоэффективный двигатель АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. В настоящее время на КС «Арская» «Газпром трансгаз Казань», где проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, агрегат демонстрирует свои хорошие характеристики. Его КПД превышает 37 %, а это очень серьезные цифры даже в мировой практике. Специалисты Общества активно участвуют в доводке двигателя нового поколения и оказывают всю необходимую методическую помощь коллегам из Казани.
Достигнутые результаты и высокая эффективность во многом определили решение руководства «Газпрома» по возобновлению реконструкции компрессорных станций «Поляна» и «Шаран» с применением уфимских двигателей, и это, безусловно, долгожданное событие. Старт работе уже дан, и агрегаты переданы в реконструкцию.
В рамках выполнения задач по импортозамещению и повышению технологической независимости, которые определены Указом Президента России и Постановлением Председателя Правления «Газпрома», в текущем году продолжаются работы по переходу на преимущественное использование на значимых объектах критической инфраструктуры российского программного обеспечения.
На предприятии предусмотрен беспрецедентный объем реконструкции с полной заменой 21 системы автоматического управления газоперекачивающих агрегатов и компрессорных цехов.
Работы выполняются в строгих условиях режимно-технологических ограничений на возможность вывода ГПА в ремонт в предельно короткие сроки и с соблюдением мер для снижения рисков при сбоях и отказах вновь введенных программно-технических средств. Сегодня максимально мобилизован инженерный потенциал ИТЦ и филиалов Общества, налажено тесное взаимодействие со специалистами и руководителями организаций, выполняющими пусконаладочные работы САУ для того, чтобы не только завершить проект в установленные сроки, но и подготовить персонал к дальнейшей эксплуатации нового оборудования.
Природный газ –
экологичное топливо
В Башкортостане проводится системная работа по развитию газозаправочной сети. Число АГНКС в республике уже достигло 65. Регион удостоен звания «Рекордсмен года» за достижения в расширении газомоторной инфраструктуры.
В этом году планируется строительство станций в Дуванском, Куюргазинском, Благовещенском, Давлекановском, Стерлитамакском и Уфимском районах.
В «Газпром трансгаз Уфа» в приоритетном порядке приобретаются автомобили отечественного производства в газомоторном исполнении, а многолетнее взаимодействие с крупнейшей автомобильной корпорацией России ПАО «КАМАЗ» позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики выпускаемых машин. В Башкортостане на автозаводе «НЕФАЗ» по заказу «Газпрома» ведется работа над созданием нового газомоторного туристического автобуса для междугородних перевозок большой дальности.
Опыт, знания и стремление
к постоянному развитию
«Газпром трансгаз Уфа» занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Высокие стандарты социальной ответственности Общества вновь удостоены наивысшей оценки. По итогам регионального этапа ежегодного конкурса «Газпром трансгаз Уфа» завоевал Гран-при и признан лучшим в двух номинациях: «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». Залогом стабильности остается Коллективный договор Общества, который отвечает современным вызовам.
Работники предприятия стали лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса «Инженер года». Сборная Общества достойно выступила на масштабных корпоративных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту и в молодежном патриотическом слете «Родина – в твоем сердце».
В преддверии профессионального праздника более двухсот газотранспортников удостоены государственных, отраслевых и корпоративных наград. За этой цифрой – опыт, знания и стремление к постоянному развитию.
Этот год знаковый – 80-летие Великой Победы. Продолжается специальная военная операция, которая показала, насколько важны единство и сплоченность. Поддерживая бойцов, приближающих победу на фронте, газовики Башкортостана выполняют главную миссию – создают надежный тыл, решая все поставленные задачи.
текст и фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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