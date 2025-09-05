Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!



От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Коллективы региональных предприятий «Газпрома» по праву можно назвать примером слаженной, эффективной и высокопрофессиональной команды. Своим плодотворным трудом каждый из вас вносит значительный вклад в развитие республики и страны.

Особые слова признательности выражаю ветеранам. Ваши самоотверженный труд и богатый опыт стали прочной основой для сегодняшних успехов и будущих свершений.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных побед и новых горизонтов!

Безаварийной работы на благо Отечества!

С праздником!