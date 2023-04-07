Через много лет постаревшая мама-кукушка вернулась к родным. Но давно повзрослевшие дети, будучи уже семейными людьми, не стали поддерживать с ней отношения. Лишь один из сыновей оказался более милосердным: он купил матери дом в той же деревне и на протяжении нескольких лет всячески помогал по хозяйству, покупал продукты и лекарства.



С возрастом пожилая женщина стала чаще болеть и, по словам сына, уже не могла проживать одна. Поэтому мужчина и обратился к социальным координаторам, он признался, что не может взять «бывшую маму» в свою городскую квартиру.



Специалисты службы побывали в доме у бабушки. Убедившись в том, что пожилой человек действительно нуждается в ежедневном уходе и поддержке, уговорили ее поселиться в доме-интернате для престарелых. После подготовки всех документов была получена путевка в дом-интернат, который находится недалеко от дома. Сейчас сын и его «бывшая мама» живут недалеко друг от друга и имеют возможность часто видеться.

