Это страшное событие подорвало здоровье супругов. Они обратились к социальным координаторам в Ишимбае с просьбой получать социальное обслуживание на дому. Специалисты выехали к ним домой, побеседовали и определили проблемы. Выяснилось, что семья испытывает трудности с выездом за пределы села. Поэтому два раза в неделю соцработник посещает Киньябузовых - ходит в магазин за продуктами, в аптеку, помогает с оплатой коммунальных услуг.
«Талгат был младшим ребенком в семье. Был очень хорошим, справедливым мальчиком, у него было очень много друзей. Работал сварщиком на Севере, стремился хорошо зарабатывать, - рассказала «Башинформу»
Гузалия Зайнулловна. - С женой они успели только расписаться, месяц не жили, она ждет ребенка…».