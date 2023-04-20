В 10 минутах ходьбы, на улице Революционной, 14 – размещается концептуальный бар «Легендар» — место, где днем можно выпить капучино, а вечером - авторские коктейли. Меню больше похоже на книгу белорусской мифологии, где встречаются удивительные персонажи, «отвечающие» за лесные чащи, болотные топи, спрятанные клады. Внутри маленького помещения, похожего на эльфийский лес, можно распробовать на вкус легенды.
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