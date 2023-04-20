Над руинами разрушенных зданий возвышается главный монумент Мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» - тридцатиметровое скульптурное изображение непокоренного советского воина. Рядом - стометровый штык-обелиск как символ непобедимости солдата. Это место общей памяти и скорби.



Именно цитадель над Бугом в истории Великой Отечественной войны первой встретила врага и стала примером исключительной стойкости и героизма. Здесь был заложен фундамент будущих побед над фашизмом. Сегодня Мемориальный комплекс в Бресте - крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству советского народа и один из самых больших по площади мемориалов в мире.



Даже если вы не раз были в памятном месте, не упускайте возможность перенестись в прошлое, а заодно посмотреть, как преобразилась цитадель после реконструкции. Стоимость билетов с осмотрами различных композиций для взрослых – 8 бел. рублей / 240 рос. рублей.



До Бреста из Минска удобнее добираться на поезде. Время в пути займет три с половиной часа, билеты – от 15 бел. рублей / 450 рос. рублей.



