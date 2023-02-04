Самостоятельно вы можете записаться к врачу общей практики, хирургу, офтальмологу, отоларингологу, дерматологу, инфекционисту, урологу, акушеру-гинекологу, стоматологам и зубным врачам, психиатру-наркологу, фтизиатру, детскому (подростковому) психиатру и фельдшеру. Это написано в приказе Минздрава Башкирии №530-д.
К остальным врачам запись только через терапевта, такой порядок. Это нужно для того, чтобы правильно начать лечение, а не ставить себе диагноз, почитав статью в интернете. Терапевты и педиатры — это специалисты широкого профиля, они учатся этому много лет.
Простой пример: у человека болит живот. Он очень хочет пойти к гастроэнтерологу, ведь живот якобы лечат только там. Но «болит живот» может быть и проблемами желудочно-кишечного тракта, и признаком нижнего инфаркта миокарда, и что-то по линии хирурга или даже онколога. Теперь по всем врачам ходить? Нет, для этого и есть терапевт. Он назначит вам анализы и в зависимости от их результатов сразу направит к профильному врачу. При повторном приеме к терапевту идти не надо, профильный врач сам запишет вас к себе или своим коллегам.
У этого правила есть два исключения.
Во-первых, инвалиды 1 и 2 групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, почетные доноры России и другие льготники (см 3.2. Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2023 год) имеют право прийти к любому врачу без записи и очереди.
Во-вторых, если человек стоит на диспансерном учете, он может попасть к своему профильному врачу напрямую, без терапевта. Эта функция пока доступна только совершеннолетним пациентам, вопрос записи так стоящих на учете детей прорабатывается.