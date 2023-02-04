Дефицит врачей – очень важный и чувствительный вопрос, который быстро не решится, но это не означает, что, если у вас, к примеру, болит ухо, очереди к лору надо ждать две недели. Это же опасно для вашей жизни. В экстренных случаях вас примут в тот же день. Обращайтесь в кабинет неотложной медицинской помощи, который есть в каждой поликлинике. Там всегда дежурит врач, который знает, как помочь, или направит в стационар.