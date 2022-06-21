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- В лагере очень хорошо, прекрасно, я бы сказал. Подготавливаешься к армии. Я и до этого хотел в армию, но после этого лагеря еще больше мотивация появилась. Здесь я стал более выносливым, стрельбу подкачали, навыки оказания медпомощи получил, жгут накладывать, бинты мотать, делать искусственное дыхание. Все, чему нас здесь научили, очень нужно знать каждому, ведь ситуации бывают разные, никогда не угадаешь, когда потребуется твоя помощь. Кормят очень хорошо, если просишь добавку, дают добавку. Самое главное, быть вежливым по отношению к поварам, потому что они трудятся для нас,

- говорит Айнур из 122-й гимназии.