Кому положено: работающим женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам. В отпуск можно уйти на сроке 30 недель или работать вплоть до родов, но пособие выплатят только за отпускные дни.



Сам отпуск длится 140 дней - 70 дней до и 70 после родов. Срок может быть увеличен, если у женщины возникли осложнения (до 156 дней) или беременность многоплодная (до 194 дней).



Сколько: пособие рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка женщины за последние два года. При этом его минимальный размер не может быть ниже 118 778 рублей, а максимальный – не больше 794 355 рублей, если отпуск продлится 140 дней. При длительности отпуска до 194 дней максимальный размер пособия может достичь 1 100 750 рублей.



Как получить: оформить больничный в женской консультации и передать его работодателю вместе с заявлением о назначении пособия в свободной форме.