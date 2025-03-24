Кому положено:
школьникам из многодетных семей из Башкирии.Льгота действует:
с 1 сентября по 31 мая на городских маршрутах в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле.Как получить:
обратиться с заявлением в филиал ГКУ РЦСПН по месту жительства, отделение МФЦ или через портал Госуслуг.
Право на бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи предоставляется в случае неполучения такой семьей ежемесячного пособия на ребенка в ГКУ РЦСПН.
Перечень необходимых документов тут
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