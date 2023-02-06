работающим пособие выплачивает напрямую Социальный фонд России на основании сведений от работодателей, неработающим необходимо обращаться Социальный фонд России лично либо посредством МФЦ или портала Госуслуг.
Список документов, необходимый для назначения пособия неработающим, можно посмотреть здесь. ВАЖНО!
Неработающим родителям, опекунам и родственникам пособие предоставляется в фиксированном размере:
- если ребенок родился (усыновлен) до 01.01.2023 пособие предоставляется без учета доходов;
- если ребенок родился (усыновлен) после 01.01.2023 пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи (учитываются доходы и имущество семьи, наличие заработка или объективные обстоятельства для его отсутствия (правило «нулевого дохода», доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках), при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.