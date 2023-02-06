семьям, в которых воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и попечительство, при условии, что дети проживают в семье не менее 3 лет. Еще одно важное условие - семья должна проживать на территории республики не менее трех лет.

