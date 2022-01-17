Кому положено:
— семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребёнок;
— семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
— родителям усыновившим (удочерившим) ребенка, дата рождения которого укладывается в срок действия программы (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).Как получить:
обратиться в офис банка, написать заявление и предоставить пакет требуемых документов. Полный список банков - участников программы, а их около 50, можно посмотреть здесь
.
Более подробную информацию можно узнать по этой ссылке
.
Воспользоваться Семейной ипотекой возможно до 31 декабря 2023 года.