Материнский капитал на второго ребенка

Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.



Сколько: в 2022 году:



- 168 616,2 рублей, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка.



- 524 527,9 рублей за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 31 декабря 2019 года включительно.



- 693 144,1 рублей, если ранее право на маткапитал не возникало.



Как получить: обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».

