- Значительная часть выступления Путина была посвящена спецоперации. Он объяснил ее начало желанием защитить Россию и ликвидировать нацистскую угрозу, а также заявил, что переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники велись еще до начала СВО. Как отметил президент, Россия пыталась решить проблему мирным путем и была готова к конструктивному диалогу, но «за ее спиной» готовился другой сценарий. «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – сказал Владимир Путин.



- По словам президента, в борьбе с Россией Запад пытается расшатать и расколоть общество, делая ставку на национал-предателей, у которых во все времена «один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить».

