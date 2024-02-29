Мы все преодолеем, вместе все сможем. Реализовать всё задуманное мы сможем только вместе, задачи большие. Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен. Мы никому не позволим вмешиваться во внутренние дела страны. Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет России нужно подтверждать каждый день.
«Вопреки всему, страна наша развивается, двигается вперед. Это послание социальное. Оно направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. При этом каждое предложение Президента обеспечено финансами, что позволит обеспечить их активную и четкую реализацию. Если говорить о частностях – есть программы модернизации здравоохранения, школ, вузов. Мы давно просили, что нужно навести порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях вузов и колледжей, учебных корпусах», – сказал Глава Башкирии Радий Хабиров
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