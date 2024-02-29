• С регионов, в том числе Башкирии, спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Сэкономленные деньги, а это в общей сложности 200 млрд руб. в год, регионы должны будут пустить на инвестиционные и инфраструктурные проекты. А портфель инфраструктурных кредитов (вложения в важные стройки) будут наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно.



• Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения, продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы.



• К 2030 году мы должны сортировать все твердые отходы и не менее четверти использовать вторично.



• Открыть сеть центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.



• Запустить новую программу расселения аварийного и ветхого жилья.



• В России за шесть лет благоустроят еще 30 тысяч общественных пространств. На это выделят 350 млрд рублей.



• В программу социальной газификации войдут садовые товарищества!



• До 2030 года регионы получат дополнительно 40 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев. На это планируется потратить 150 млрд. Также обновятся парки школьных автобусов. Вся эта техника будет произведена в России.



• За шесть лет нужно провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, обновить и авиапарк компаний за счёт наших отечественных самолётов. Интенсивность авиасообщения в РФ должна вырасти в полтора раза по отношению к прошлому году, а авиаперелеты стать более доступными.